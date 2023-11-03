Мужчина был шокирован состоянием чизбургера, потерянного в машине на несколько лет - видео

Австралиец обнаружил на заднем сиденье автомобиля "окаменевший" чизбургер.

29-летний Кэмерон Холланд из Брисбена, штат Квинсленд, нашел "твердый" бургер из McDonald's рядом с запасным колесом в кузове 12-летней Toyota Camry на работе.

В клипе, собравшем более 3,3 миллиона просмотров и 144 000 лайков в TikTok, Кэмерон берет в руки бургер, который, кажется, находится в "первичном" состоянии. Он сбивает его с машины, и тот остается невредимым.

Затем он берет молоток и разбивает мясо и булочку.

"Мы нашли это в машине. Круто. Посмотрите на это дерьмо. Буквально, какого черта?", — сказал он.

Австралиец берет в руки кусок раздавленного чизбургера, и тот рассыпается в руке, как бисквит.

В подписи к видео говорится: "Нашел этот чизбургер в нише запасного колеса на работе, ему должно быть не менее 1-3 лет. Бургер тверд, как камень, без всякой плесени, черт возьми, его даже не съели муравьи".

Зрители, попавшие на видео Кэмерона, были также озадачены находкой.

Я думаю, самое безумное то, что даже насекомые его не едят

Это мак-ископаемое

Был человек, у которого лежал бургер более 10 лет. Он выглядел так же

Напомним, пользователи смеялись в истерике, как мама сняла на камеру предложение руки и сердца своего сына. Романтический момент сложился не совсем так, как его себе представлял будущий жених.

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