Мужчина был в коме 18 дней и вернулся с шокирующим посланием

Мужчина, получивший тяжелую травму головы, 18 дней находился в коме. Он утверждает, что в это время покинул свое тело, встретился с Иисусом и вернулся к жизни с божественным посланием.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Несчастный случай с 25-летним Гейбом Пуаро произошел во время катания на электрическом скейтборде, когда он на скорости около 50 км/ч упал на асфальт без шлема.

Медики скорой помощи доставили его в больницу, но прогноз на выздоровление был неутешительным. Врачи предупредили его семью, что даже если он выживет, то, вероятно, останется «не более чем овощем».

Пуаро оставался без сознания три дня, прежде чем врачи ввели его в кому в отчаянной попытке спасти ему жизнь.

По его словам, в то время он видел собственное бездыханное тело, пока его друг молился над ним.

Затем Пуаро увидел себя сверху, прежде чем его втянуло то, что он описал как мощный луч света. Он описывал прохождение через то, что считал духовным царством, прежде чем попасть к тому, что он назвал «третьим небом».

Встреча с Иисусом

По словам Пуаро, этот опыт стал чрезвычайно личным, когда он встретился лицом к лицу с Иисусом.

Он утверждал, что Иисус спросил, почему его «беспокоит то, за что заплачено, то, за что он заплатил?»

При этом Пуаро видел то, что считал ранами от распятия, и описал физический вид Иисуса.

«Он был примерно 170 см [или] 180 см [высотой]… цвет его кожи был темнее, определенно ближневосточного происхождения», — сказал он.

Эта встреча, добавил он, изменила его понимание жизни и веры.

«Слезы текли по моему лицу, потому что я осознал истину благодати, — продолжил он, — Я осознал истину креста».

Иисус также якобы сказал: «Расскажите моей семье, кто я на самом деле».

Но на этом, по словам Пуаро, послание не закончилось. Иисус также приказал ему «передать им, что я скоро вернусь, чтобы забрать их»

Возвращение к жизни

Тем временем врачи продолжали борьбу за жизнь своего пациента, который находился в коме.

Медицинский персонал готовился к проведению трахеотомии — процедуры, которая могла бы навсегда повлиять на его способность говорить.

Члены семьи и друзья постоянно молились во время этого испытания, сказал он, утверждая, что видел, как это разворачивается с небес, прежде чем Иисус отправил его дух обратно в его тело.

После 18 дней комы Пуаро внезапно пришел в себя.

К удивлению медицинского персонала, Пуаро сказал, что он быстро начал говорить и узнавать членов семьи, что врачи считали очень маловероятным.

«Через день моя память начала возвращаться, и я узнал свою сестру, узнал свою семью», — сказал он.

Медицинские эксперты, по его словам, сказали ему, что его выздоровление не похоже ни на что, чего они видели раньше.

Хотя скептики ставят под сомнение клиническую смерть, Пуаро настаивал, что то, что он видел, было реальным, и сказал, что воспоминания остаются такими же яркими сегодня, как и в тот момент, когда он открыл глаза в больнице.

