Мужчина был юридически мертв в течение четырех лет: как это повлияло на его жизнь (фото)

Мужчина рассказал, как власти объявили его умершим, из-за чего он не мог водить машину, голосовать или требовать налоговые декларации в течение четырех лет.

Об этом пишет Mirror.

28-летний Джефф Ати из Нью-Йорка был объявлен умершим Управлением социального обеспечения США (SSA) и Службой внутренних доходов (IRS) в 2017 году. Ему пришлось сражаться, чтобы "законно воскреснуть", и с 2017 по 2021 год он не мог даже продлить свои водительские права.

Джефф Ати / Фото: SWNS

В то же время, его регистрация избирателя была удалена, в результате чего он не смог проголосовать на промежуточных выборах в 2018 году. И хотя он мог платить налоги, он не мог потребовать налоговых деклараций.

Джефф впервые осознал, что его объявили умершим, когда в марте в 2019 году ему было отказано в налоговой декларации. Он немедленно отправился в местный офис SSA и встретился с сотрудником, не представлявшим, как выполнить его просьбу.

Мужчина вспомнил: "Они расстроились не потому, что им пришлось это сделать. Я думаю, их это беспокоило, потому что они не подозревали, как это сделать".

Правительство считало мужчину мертвым в течение четырех лет / Фото: SWNS

SSA попросил документацию, подтверждающую его жизнь, которую он предоставил, и исправил свои записи в апреле в том же году. К сожалению, это не исправило запись в офис регистрации избирателей или IRS. Джефф сказал: "Они посылают сообщения всем остальным, когда ты умрешь, но не отправляют, когда ты воскрешаешь. Когда я пытался связаться с IRS, это было невозможно. Я терялся в телефонном лабиринте, и тогда они не говорили со мной, потому что я считался мертвым. Я постоянно платил налоги, но не мог вернуть деньги".

Джефф вынужден был обратиться в офис регистрации избирателей, чтобы снова зарегистрироваться, что позволило ему проголосовать на президентских выборах в 2020 году. Но он оставался мертвым в глазах IRS до 2021 года, когда он обратился к конгрессмену Иветту Кларку и наконец-то был "воскрешен".

Джефф Ати / Фото: SWNS

После этого он смог потребовать свою налоговую декларацию, которая составила 3000 долларов США за четыре года.

"Мне было всего 20 с лишним, у меня не было ответа на происходящее, и каждый ответ, который предлагали люди, казался слишком дорогим и слишком страшным. Меня все больше беспокоит и огорчает общение с каким-то правительственным учреждением. Проблема заключалась в том, что никто в системе ни с кем не разговаривал, и мне всегда приходилось узнавать и информировать всех", – поделился опытом мужчина.

Напомним, недавно еще одна американка пожаловалась, что правительство считает ее мертвой последние 17 лет. Она не может работать или купить дом и называет свою жизнь "ужасом".

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