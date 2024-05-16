Мужчина четыре дня жил в канализации, спасая свою жизнь: что произошло (фото)

Полиция, озадаченная его выживанием, расследует эту историю.
В Таиланде мужчину вытащили из канализационного коллектора после того, как он прожил там четыре дня.
Об этом пишет NTK.
Мотоциклист в возрасте забил тревогу, услышав его крики. В это время шел сильный дождь, и он застрял в подземной трубе с водой по грудь.
Спасатели были отправлены на место происшествия в субботу, 11 мая. Они не смогли открыть решетку, поэтому направили его к другому выходу, расположенному примерно в 10 метрах.
Им удалось открыть вторую канализационную крышку и спустить стремянку к пострадавшему 44-летнему мужчине.
Йосакорн Джаннамсай был в полусознании и истощенным, когда его вытащили из трубы. Его доставили в местную больницу в Бангкоке.
Спасатели были ошеломлены, когда он сказал, что спустился в трубу, чтобы убежать от вооруженной банды. Мужчина утверждал, что наткнулся на поставку наркотиков возле храма и привлек внимание дилеров. Они якобы преследовали его, поймали и по непонятным причинам заставили употребить четыре-пять таблеток метамфетамина. Затем ему снова удалось убежать от дилеров. Он наткнулся на вход в канализационный коллектор и пошел туда, пытаясь убежать от нападающих. Однако они якобы заблокировали вход, чтобы он не мог выбраться назад.
Полиция расследует это дело и, как говорится, озадачена его рассказом. Правоохранители говорят, что 44-летний мужчина работал охранником и не имеет судимостей.
Напомним, пропавшего почти 30 лет назад мужчину обнаружили живым в соседском погребе. Он все это время находился всего в 90 м от своего семейного дома.
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