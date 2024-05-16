Мужчина четыре дня жил в канализации, спасая свою жизнь: что произошло (фото)

В Таиланде мужчину вытащили из канализационного коллектора после того, как он прожил там четыре дня.

Об этом пишет NTK.

Мотоциклист в возрасте забил тревогу, услышав его крики. В это время шел сильный дождь, и он застрял в подземной трубе с водой по грудь.

Спасатели были отправлены на место происшествия в субботу, 11 мая. Они не смогли открыть решетку, поэтому направили его к другому выходу, расположенному примерно в 10 метрах.

Им удалось открыть вторую канализационную крышку и спустить стремянку к пострадавшему 44-летнему мужчине.

Йосакорн Джаннамсай / Фото: Jam Press

Йосакорн Джаннамсай был в полусознании и истощенным, когда его вытащили из трубы. Его доставили в местную больницу в Бангкоке.

Спасатели были ошеломлены, когда он сказал, что спустился в трубу, чтобы убежать от вооруженной банды. Мужчина утверждал, что наткнулся на поставку наркотиков возле храма и привлек внимание дилеров. Они якобы преследовали его, поймали и по непонятным причинам заставили употребить четыре-пять таблеток метамфетамина. Затем ему снова удалось убежать от дилеров. Он наткнулся на вход в канализационный коллектор и пошел туда, пытаясь убежать от нападающих. Однако они якобы заблокировали вход, чтобы он не мог выбраться назад.

Йосакорн Джаннамсай / Фото: Jam Press

Полиция расследует это дело и, как говорится, озадачена его рассказом. Правоохранители говорят, что 44-летний мужчина работал охранником и не имеет судимостей.

Напомним, пропавшего почти 30 лет назад мужчину обнаружили живым в соседском погребе. Он все это время находился всего в 90 м от своего семейного дома.

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