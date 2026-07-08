Мужчина четыре месяца жил с невыносимой болью, пока у него не «взорвались ягодицы»: подробности

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25-летний Оуэн Уильямс из города Атерстоун в графстве Уорикшир (Великобритания) рассказал, что более четырёх месяцев страдал от сильной боли в области ягодиц. По его словам, несмотря на многочисленные обращения за медицинской помощью, врачи долгое время не могли установить причину его состояния. Точный диагноз поставили только после того, как крупный абсцесс лопнул, и мужчину срочно госпитализировали.

Об этом сообщило издание Mirror.

Оуэн утверждает, что первые симптомы появились ещё в феврале. С тех пор он неоднократно обращался к семейным врачам, посещал отделение неотложной помощи, хирургическое отделение и даже вызывал парамедиков. Однако, по словам мужчины, причину боли в течение нескольких месяцев так и не установили.

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По словам британца, со временем его состояние только ухудшалось. Из-за сильной боли он не мог нормально сидеть, посещение туалета стало крайне мучительным, а порой он был практически прикован к дому. В начале июня симптомы резко усилились: несколько дней он провёл в постели в доме своей девушки, поскольку почти не мог двигаться.

Ситуация изменилась после того, как абсцесс внезапно лопнул. После этого отец отвез Оуэна в больницу имени Джорджа Элиота в Нанитоне, где его госпитализировали. На следующий день мужчине провели операцию под общим наркозом. По его словам, операция длилась около двух с половиной часов, а уже на следующий день его выписали из больницы.

Несмотря на успешную операцию, лечение ещё не завершилось. Мужчина регулярно посещает врачей для очистки и перевязки раны. Она остаётся открытой для обеспечения дренажа, и заживление, по словам медиков, может занять несколько месяцев. Сам Оуэн отмечает, что процедура перевязки очень болезненна.

Из-за длительного восстановления мужчина пока не может работать. Он является индивидуальным предпринимателем, поэтому не получает больничных выплат и вынужден самостоятельно покрывать все расходы. Кроме того, он опасается, что из-за проблем со здоровьем может лишиться возможности устроиться на работу с полной занятостью.

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Врачи предупредили Оуэна, что лечение может на этом не закончиться, ведь в случае осложнений ему могут понадобиться новые операции. В то же время мужчина признался, что после публикации своей истории в Интернете получил много слов поддержки от людей, которых никогда не знал.

Несмотря на проведенную операцию, Оуэн говорит, что до сих пор разочарован тем, что абсцесс не удалось обнаружить раньше. По его словам, в течение нескольких месяцев врачи выдвигали различные версии причин его симптомов.

«Я считаю, что если бы кто-то увидел меня там и тогда, всего этого можно было бы избежать. На каждом шагу я чувствовал, что меня обманули», — отметил мужчина.

Напомним, что 69-летний Дэн Райан из США установил рекорд, сдав более 113 литров цельной крови. Это примерно соответствует объему 344 банок «Кока-Колы».

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