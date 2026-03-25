Мужчина чудом выжил после нападения слона и самостоятельно ушел с места происшествия

В Индии мужчина пережил шокирующее нападение дикого животного - его сбил слон, однако он смог подняться и самостоятельно уйти.

Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел вблизи Талабаркоте в Одише. Потерпевший Бедядхар Бехера ехал на мотоцикле, когда слон внезапно выбежал из леса.

На видео, которое опубликовало издание, видно, как животное бросилось на мужчину и ударило его, в том числе задними ногами. Очевидцы только наблюдали за событиями, не имея возможности вмешаться.

После нападения слон вернулся обратно в лес. Через несколько секунд мужчина встал, поправил одежду и ушел с места происшествия.

Нападение слона / © скриншот с видео

Впоследствии ему все же понадобилась медицинская помощь - его доставили в больницу с травмами головы, рук и ног. Сообщается, что он находится в сознании, а его состояние оценивается как стабильное.

По информации местных служб, в этом районе передвигается стадо примерно из 30 слонов. После инцидента лесные чиновники усилили патрулирование и призвали жителей избегать опасных зон, особенно утром и вечером.

Эксперты объясняют, что подобные случаи происходят все чаще из-за сокращения природных сред обитания животных. Слоны вынуждены приближаться к человеческим поселениям в поисках пищи, в частности из-за набегов на посевы, что повышает риск опасных встреч.

Напомним, мужчина, у которого четыре раза попала молния, рассказал о последствиях.