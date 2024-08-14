Мужчина, чувствующий слова и звуки на вкус, встречается только с женщинами с "аппетитными" именами

Мужчина, который с детства может "испытывать" слова на вкус, рассказал о своей жизни.

Его историю написало издание Mirror.

Британец Джеймс Ваннертон страдает неврологическим состоянием под названием синестезия, которое приводит к тому, что мозг стимулирует несколько органов чувств одновременно. Это может привести к тому, что люди видят цвета, когда слышат звуки или читают слова. Другие же могут видеть формы, когда слышат музыку или чувствуют вкус.

В случае Джеймса ему было всего пять лет, когда он впервые заметил это состояние – в лондонском метро. Он вспомнил, что "пробовал" ревень, когда услышал грохот поездов. С того момента этот феномен стал неотъемлемой частью его жизни, заставляя его пробовать на вкус каждый звук или слово, которое он встречал. Так, имя матери вызывало у него чувство застывания мозга, имя отца на вкус напоминало обработанный горох, а имя сестры – йогурт из черной смородины.

65-летний мужчина рассказал, что когда он был подростком, врачи говорили ему, что у него "бурное воображение" и что он придумал свое состояние. Но вскоре он нашел других людей, страдавших этой болезнью. Мужчина признался, что болезнь сильно повлияла на его дружбу и отношения, играя ключевую роль в том, с кем он решил встречаться.

"В подростковом возрасте, когда я начал встречаться с девушками, вкус их имени и голоса играли большую роль в общей привлекательности. Это было столь же важно для меня, как и их личность и внешность. Моя первая девушка имела отличный вкус свежеиспеченного хлеба".

Джеймс Ваннертон / Фото: MEN MEDIA/Malcolm Goy

Джеймс говорит, что если чье-то имя имеет ужасный вкус, он не получает удовольствия от пребывания в его компании, сравнивая эту ситуацию с пребыванием рядом с неприятно пахнущим человеком. "Если вкус был отвратительным, это действительно влияло на меня", — добавил он. "Если мне не нравится опыт, вкус их голоса или имени, это ужасно, но мне не очень нравится находиться в их компании. Это как если бы вы встретили кого-нибудь впервые, и от него плохо пахнет".

Джеймс говорит, что его синестезия не вызывала никаких проблем, пока он не начал сдавать экзамены в средней школе. Звуки и запахи в экзаменационном зале стали основными факторами, которые отвлекали и мешали сосредоточиться на важных тестах. В возрасте 15 лет он рассказал об этом маме и его отвели к врачу. Там, по его словам, врач сказал, что у него "бурное воображение" и что это состояние – это то, из чего он перерастет.

"Люди говорили, что я это придумываю. Это так раздражает, когда тебе говорят, что ты придумываешь, когда ты знаешь, что это не так", – вспомнил он.

Джеймс думал, что он одинок в своем уникальном опыте, пока в возрасте 21 года не увидел по телевизору документальный фильм о синестезии. "Там была женщина на пляже, и у нее из ушей выходили цвета", — продолжил он. "Я подумал: "Это сродни мне", а потом понял, что это черта, которую люди очень глубоко изучают".

В конце концов, в возрасте 30 лет Джеймс встретил еще одного человека с этим заболеванием. "От пяти до 30 лет я был, по сути, сам по себе", — добавил он. Но Джеймс говорит, что однажды это состояние поставило его в ужасную ситуацию – он разбился на мотоцикле, когда отвлекся на непреодолимый вкус.

"Это чуть не убило меня. Я ехал на мотоцикле, и тут подъехала машина со странным звуком. Вкус был похож на напиток, а не на еду; это походило на глоток оливкового масла. Это меня очень отвлекло. Я выехал с дороги и оказался в кювете", – поделился мужчина.

Джеймс Ваннертон / Фото: MEN MEDIA/Malcolm Goy

Хотя Джеймс говорит, что это состояние имеет свои преимущества, в частности возможность очень хорошо запоминать вещи с помощью зрительной памяти, он продолжает оказывать значительное влияние на его жизнь. Однажды он выбрал работу в Блэкпуле, а не в Лафтоне, графство Эссекс, потому что название Блэкпул на вкус напоминало фруктовую пастилу, а Лафтон — "всплесневшую ветхую ветчину".

Он также решил стать болельщиком "Манчестер Юнайтед", потому что клуб на вкус напоминает жареный лук, а "Манчестер Сити" – пирожки с фаршем, которые ему никогда не нравились.

"Я также получаю физические побочные эффекты", – продолжает Джеймс, являющийся президентом Британской ассоциации синестезии. "Мой мозг думает, что он ест. Он выбрасывает желудочную кислоту в мой желудок. Он пытается переварить то, чего там нет. Я могу страдать болью в течение двух-трех дней. Эти вкусовые ощущения невозможно контролировать, они автоматически выключены, их нельзя выключить или приглушить, они всегда приходят и идут неустанным потоком.

Напомним, недавно еще одна женщина рассказала, что чувствует вкус слов. Ее вкусовые рецепторы стимулируются, когда она видит или произносит определенные слова.

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