Мужчина дал обет не садиться 12 лет: состояние его ног шокировало людей — видео

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Индийский аскет Даулат Гири Джи Махарадж уже пять лет подряд находится в вертикальном положении, поскольку дал обет не садиться и не ложиться в течение 12 лет.

Об этом пишет Oddity Central.

Фотографии его сильно разбухших и измененных ног стали доказательством того, насколько серьезные последствия для здоровья может иметь такая практика.

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Даулат Гири Джи Махарадж принадлежит к религиозному течению Харешвари, известному как «Стоячие бабы». Представители этой секты добровольно отказываются от обычного образа жизни и дают обет оставаться в вертикальном положении как форму духовного испытания и покаяния.

Считается, что такая практика должна помочь очистить душу и приблизить аскетов к богине Шиве. Чтобы выдержать многолетнее стояние, монахи используют специальные приспособления — веревки, качели и поддерживающие ремни, помогающие удерживать тело в вертикальном положении даже тогда, когда ноги уже не способны полноценно выполнять свою функцию.

На фото и видео Даулата Гири Джи Махараджа можно увидеть, когда отдыхает на подвесной конструкции. Его ноги имеют сильные отеки и темный цвет, что явилось следствием многолетнего отсутствия нормального движения. Постоянное стояние, в том числе даже во время сна, негативно повлияло на кровообращение и общее состояние его здоровья.

Некоторые люди опасаются, что из-за таких последствий аскета может потребоваться ампутация ног еще до завершения его 12-летнего обета.

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За Даулатом ухаживают волонтеры из местного храма, где он выполняет свою духовную практику. Они регулярно наносят специальные мази на его деформированные ноги, однако это частично помогает облегчить последствия.

Остается неизвестным, как именно аскет справляется с повседневными физиологическими потребностями. Некоторые предполагают, что он может использовать взрослые подгузники, однако на отдельных видео видно, что мужчина все еще способен передвигаться. Это может означать, что он может самостоятельно добраться до туалета.

Медики предупреждают, что длительное стояние без движения может оказаться опасным для организма. Из-за постоянной нагрузки на ноги повышается венозное давление, сначала возникают отеки и боли, но впоследствии это может привести к более серьезным осложнениям, в частности тромбозу глубоких вен.

"Когда человек долго стоит на месте, вены в ногах вынуждены бороться с силой притяжения, чтобы направить кровь к сердцу, но отсутствие насосного действия икроножных мышц приводит к застою крови в нижних конечностях", - пояснил один из медицинских экспертов.

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История Даулата Гири Джи Махараджа напомнила о другом известном индийском аскете — Амаре Бхарати, который с 1973 года держит правую руку поднятой над головой как часть своего духовного обета.

Напомним, мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами. Что известно о состоянии ребенка.

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