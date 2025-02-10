Мужчина день питался как Дональд Трамп и остался с "расстройством" желудка: что он ел (фото)

Мужчина, сделавший себе имя, воспроизводя блюда известных американских политиков, остался с "расстройством" желудка после того, как попробовал целый день питаться, как Дональд Трамп.

На своей странице в TikTok шеф-повар Беннетт Ри, сам себя называющий "политическим ботаником", поделился видео, на котором он целый день питался, как президент США.

В своем видео, размещенном на его аккаунте Cookin' With Congress, за которым следят более 108 000 человек, Беннетт подробно описал пищевые привычки Трампа с утра до вечера.

Начав со смелого шага, блогер вообще пропустил завтрак, отказавшись от кофе или чая в пользу любимого напитка Трампа – диетической кока-колы.

"В Белом доме была установлена кнопка "Диетическая кола", которая иногда снабжала ему 12 банок в день", — рассказал Беннетт.

В клипе, который с тех пор собрал более 3 миллионов просмотров, Беннетт ест любимые закуски президента, в том числе чипсы Doritos или Lay's, а также диетическую кока-колу.

На обед Беннетт съел печально известный хорошо прожаренный стейк с кетчупом, приготовленный так, что он скручивался с тарелки, а также классический гарнир-салат с соусом рокфор.

Беннетт Ри / Фото: скриншот с видео

По словам создателя контента, Трамп иногда полностью пропускает обед в пользу большого ужина. Как самопровозглашенный гермофоб президент придерживается сетей быстрого питания, доверяя крупным корпорациям подавать ему чистую пищу.

Впоследствии Беннетт был снят на камеру, где он ест обычный заказ Трампа из "Макдональдса": два биг-мака, два сэндвича с рыбным филе и небольшой шоколадный шейк. "Я точно достиг своей нормы натрия в день", — воскликнул тиктокер, чувствуя последствия после того, как съел жирный фаст-фуд пир.

Беннетт Ри / Фото: скриншот с видео

После целого дня питания, как у президента, Беннетт сказал, что чувствует себя противоречиво, отметив: "Мои вкусовые рецепторы очень довольны. Мой желудок был несколько расстроен несколько раз. Я очень боюсь завтрашнего утра. Я даже не знаю, хочу ли я играть в футбол, сражаться с копом или просто лежать в темноте".

В заключение он сказал, что, размышляя о суровой реальности, он, по-видимому, не сможет прикоснуться к диетической коле когда-либо по меньшей мере в течение года.

В другом вирусном видео Беннетт снял, как он ест в течение дня как бывший президент США Джо Байден.

На завтрак Байден просто выпивает чашку Special K, но по словам создателя социальной сети, выделяется его неожиданный выбор напитка – Gatorade. В течение дня он перекусывает протеиновыми батончиками и Fig Newtons, которые он, по всей вероятности, считает печеньем, и при этом потягивает еще Gatorade.

На обед Беннетт снял, как ест классический бутерброд с арахисовым маслом и желе, что, по словам блогера, подтверждает, что иногда президентам США нужно есть, как детям, чтобы чувствовать себя хорошо.

На ужин Беннетт выбрал любимую пасту Байдена. В завершение своего имитационного президентского дня мужчина съел ванильное мороженое с шоколадной крошкой Haagen Dazs, еще одно из самых любимых лакомств Байдена.

Размышляя о своем кулинарном эксперименте, Беннетт отметил, что в конце он чувствовал себя "восьмилетним скучающим ребенком".

Напомним, ученые совершили неожиданное открытие, как завтрак может повлиять на продолжительность жизни. 30-процентное ограничение калорий было достаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни на 10 процентов.

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