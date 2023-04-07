Мужчина держал больную жену на цепи: она родила ему 8 детей

Больная шизофренией женщина стала жертвой торговцев людьми, ее "муж" не водил ее к врачам, но заставлял беременеть.

В январе прошлого года китайский видеоблогер обнаружил в деревне в провинции Сюйчжоу 40-летнюю женщину Сяохуамэй, которая жила в сарае с грунтовым полом возле дома с железной цепью на шее.

Как сообщает BBC, опубликованное видео шокировало страну и стало причиной уголовного производства против ее мужа Донг Чжиминя.

Блогер предположил, что женщина стала жертвой торговли людьми, поскольку Сяохуамей выглядела ошарашенной и психически недееспособной. По его информации, она родила своему мужу восемь детей.

Местные власти сначала отвергали обвинения в торговле людьми, утверждая, что у пары было законное свидетельство о браке. Донг Чжиминь утверждал, что приковал Сяохуамей из-за того, что она болела шизофренией и была подвержена насильственным действиям.

На этой неделе в суде выяснились неизвестные обстоятельства этого дела.

Как оказалось, Сяохуамей в подростковом возрасте была похищена из ее родной провинции Юньнань и продана фермеру в провинции Дунхай за 5000 юаней — примерно 360 600 долларов в то время.

Через год ее снова продали другим торговцам людьми — супругам, которые организовали ее продажу отцу Донг Чжиминя. Когда Сяохуамей попала к своему "мужу", то еще могла заботиться о себе и общаться с другими. После рождения третьего ребенка у нее действительно обострилась шизофрения.

Донг в 2017 году переселил ее из семейного дома в сарай на улице, где держал связанной веревками и цепями. В сарае не было воды, электричества и света, и женщине часто не давали есть. Он никогда не возил свою жену к врачам, когда она болела, и неоднократно заставлял ее беременеть, несмотря на ее состояние.

За пытку, издевательство и содержание в плену пострадавшей женщины Донг Чжиминь был заключен в тюрьму на девять лет.

Сяохуамей после того, как о ее случае стало известно, забрали из села и доставили в медицинское учреждение, где оно остается до сих пор.

Напомним, американец Джеймс Паррильо похитил женщину, которая в одиночестве путешествовала по Соединенным Штатам. Он силой удерживал ее в течение года, однако ей удалось скрыться.

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