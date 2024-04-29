Мужчина добирается на работу в другой стране на самолете: он удивил причиной (видео)

Мужчина ошеломил, что летает на работу из Германии в Великобританию.

Житель Гамбурга Себ работает в Лондоне. На дорогу он тратит пять часов. Для этого ему необходимо воспользоваться одним самолетом и двумя поездами.

В своем TikTok немец поделился, почему он не переезжает в Великобританию. Себ совершает такую тщательно продуманную поездку не для того, чтобы сэкономить деньги на дорогой жизни в Лондоне, а из-за любви, поскольку его партнерша живет в Гамбурге.

В одном из своих видео Себ рассказал, как он вышел из офиса в Кенери-Уорф в 17:00 и через час добрался к Хитроу, проехав на двух поездах. Затем, за час до вылета, он берет немного еды и направляется в самолет.

"Вернулся на европейскую землю, в Германию", — сказал он по прибытии в Гамбург.

Его рекорд возвращения домой составляет четыре часа 57 минут. Однако Себ не каждый день ездит на работу между двумя странами и ежемесячно остается на четыре дня – с понедельника по четверг – в Лондоне.

Он поделился: "Сколько времени мне сегодня понадобится, чтобы добраться из Гамбурга, Германия, на материковой Европе, до Лондона в Англии. Итак, утро понедельника. Я останусь в Лондоне на три ночи, и моя поездка на работу сегодня началась в 4:34 утра по немецкому времени, на час раньше, чем по британскому времени. Я доехал на велосипеде до станции, потом сел на поезд, прыгнул в другой поезд и добрался до аэропорта примерно в 5:33 утра".

Многие люди были озадачены его поездками, о чем написали в комментариях: "Сэр, пожалуйста, избавьте себя от этих хлопот и просто переезжайте в Лондон", "Ваша компания финансирует ваше путешествие? Потому что иначе я этого не понимаю".

Напомним, студент добирается на пары на самолете ради экономии. Он рассказал, сколько тратит денег.

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