Мужчина два года держал труп соседа в морозилке: что известно

71-летний сосед скончался еще в 2018 году.

В Великобритании мужчина хранил труп соседа по квартире в морозильной камере.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

52-летний Дэмион Джонсон и 71-летний Джон Уэйнрайт вместе жили в центре Бирмингема.

Демиона также обвинили в том, что он помешал похоронам Джона и в мошенническом использовании банковских карточек убитого для собственного обогащения.

Отмечается, что тело Джона не было обнаружено до августа 2020 года, несмотря на то, что он скончался еще в сентябре в 2018 году.

Причина смерти пока что не установлена.

"Вам предъявлены четыре обвинения и самое серьезное из них может быть заслушано только в коронном суде. Поэтому ваше дело будет отправлено в Королевский суд Дерби", — сообщил Демиону глава суда Кристофер Уокер.

Фото: mirror.co.uk

Ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в предотвращении захоронения тела его соседа по квартире и трем пунктам обвинения в мошенническом использовании денег покойного для собственной выгоды.

На слушаниях этой недели суд не зачитал конкретных деталей обвинений.

В апреле Демион предстанет перед Королевским судом Дерби, где он, как ожидается, представит свои заявления.

Напомним, мужчина вытащил тело своей умершей матери из могилы и прожил с ним 13 лет. Труп лежал на диване, на газетах.

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