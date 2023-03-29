Мужчина два года держал труп соседа в морозилке: что известно

71-летний сосед скончался еще в 2018 году.
В Великобритании мужчина хранил труп соседа по квартире в морозильной камере.
Об этом пишет dailystar.co.uk.
52-летний Дэмион Джонсон и 71-летний Джон Уэйнрайт вместе жили в центре Бирмингема.
Демиона также обвинили в том, что он помешал похоронам Джона и в мошенническом использовании банковских карточек убитого для собственного обогащения.
Отмечается, что тело Джона не было обнаружено до августа 2020 года, несмотря на то, что он скончался еще в сентябре в 2018 году.
Причина смерти пока что не установлена.
"Вам предъявлены четыре обвинения и самое серьезное из них может быть заслушано только в коронном суде. Поэтому ваше дело будет отправлено в Королевский суд Дерби", — сообщил Демиону глава суда Кристофер Уокер.
Ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в предотвращении захоронения тела его соседа по квартире и трем пунктам обвинения в мошенническом использовании денег покойного для собственной выгоды.
На слушаниях этой недели суд не зачитал конкретных деталей обвинений.
В апреле Демион предстанет перед Королевским судом Дерби, где он, как ожидается, представит свои заявления.
Напомним, мужчина вытащил тело своей умершей матери из могилы и прожил с ним 13 лет. Труп лежал на диване, на газетах.
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