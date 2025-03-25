Мужчина два месяца ел только красное мясо: он рассказал о шокирующих результатах диеты

Мужчина выбрал "диету хищника". Он рассказал, как изменилось его тело.

Мужчина на 60 дней сел на диету: он ел красное мясо, чтобы улучшить состояние своего тела.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

28-летний Джейк Москато решил попробовать диету на красном мясе в течение 60 дней, чтобы выяснить, сделает ли она его похожим на "супергероя", или испортит его тело.

Он начал придерживаться "львиной" версии диеты для хищников, то есть кушать только говядину и соль. Но уже через несколько дней он понял, что это гораздо сложнее, чем он ожидал.

Находясь в отпуске в Калифорнии, всего через четыре дня после начала испытания у него были проблемы с поиском мест, где можно было бы поесть. Впоследствии он ослабил свою диету и начал употреблять в пищу свинину и фрукты.

Сначала он сетовал на то, что ему надоела говядина, однако сознался, что привык к такой пище.

В конце диеты Москато также сообщил, что его настроение, энергия и концентрация внимания значительно улучшились.

После испытания мужчина сдал анализ крови, чтобы увидеть, насколько изменился его организм.

По сравнению с результатами его анализов до прохождения испытания, результаты показали, что ему удалось снизить содержание жира в организме с 16 до 14,6 процентов и снизить вес тела с 94 килограммов до 91 килограмма.

Мужчина до и после диеты / Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Примечательно, что он также набрал примерно по килограмму на каждой руке и килограмм мышц на груди, увеличив свою общую мышечную массу примерно на 2,7 килограмма.

Однако результаты анализов показали, что уровень его холестерина повысился на 12 мг – с 157 мг до 169 мг, причем уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) подскочил с 67 мг до 92 мг, а уровень "хорошего" холестерина снизился с 81 мг до 69 мг.

Мужчина убеждает, что он решил продолжать такую диету, добавив в нее фрукты и овощи.

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