Мужчина два месяца ел только красное мясо: он рассказал о шокирующих результатах диеты

Мужчина выбрал "диету хищника". Он рассказал, как изменилось его тело.
Мужчина на 60 дней сел на диету: он ел красное мясо, чтобы улучшить состояние своего тела.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
28-летний Джейк Москато решил попробовать диету на красном мясе в течение 60 дней, чтобы выяснить, сделает ли она его похожим на "супергероя", или испортит его тело.
Он начал придерживаться "львиной" версии диеты для хищников, то есть кушать только говядину и соль. Но уже через несколько дней он понял, что это гораздо сложнее, чем он ожидал.
Находясь в отпуске в Калифорнии, всего через четыре дня после начала испытания у него были проблемы с поиском мест, где можно было бы поесть. Впоследствии он ослабил свою диету и начал употреблять в пищу свинину и фрукты.
Сначала он сетовал на то, что ему надоела говядина, однако сознался, что привык к такой пище.
В конце диеты Москато также сообщил, что его настроение, энергия и концентрация внимания значительно улучшились.
После испытания мужчина сдал анализ крови, чтобы увидеть, насколько изменился его организм.
По сравнению с результатами его анализов до прохождения испытания, результаты показали, что ему удалось снизить содержание жира в организме с 16 до 14,6 процентов и снизить вес тела с 94 килограммов до 91 килограмма.
Примечательно, что он также набрал примерно по килограмму на каждой руке и килограмм мышц на груди, увеличив свою общую мышечную массу примерно на 2,7 килограмма.
Однако результаты анализов показали, что уровень его холестерина повысился на 12 мг – с 157 мг до 169 мг, причем уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) подскочил с 67 мг до 92 мг, а уровень "хорошего" холестерина снизился с 81 мг до 69 мг.
Мужчина убеждает, что он решил продолжать такую диету, добавив в нее фрукты и овощи.
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