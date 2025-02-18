Мужчина дважды сбежал из Северной Кореи и рассказал о строгих правилах для жителей страны

За неправильную прическу в КНДР можно попасть в тюрьму.

Мужчина, сбежавший из Северной Кореи в Китай, дал редкое представление о жизни внутри тоталитарного режима. Он высказался после того, как еще одна беженка из КНДР рассказала о том, как диктатор Ким Чен Ын ежегодно отбирает 25 девственниц, чтобы приобщить к своему жуткому "отряду удовольствия".

Северная Корея – это диктатура, которой с 1948 года руководит семья Кимов. Тимоти Чо, которому удалось сбежать, выступил в LADbible Stories на YouTube.

Чо говорит, что он "любил" свою страну и до сих пор скучает по ней, но понял, что должен бежать, когда ему сказали, что его отправят работать в угольные шахты, где, по его словам, многие погибают в авариях и теряют конечности.

Он принял решение бежать в Китай, но был схвачен китайской армией, депортирован обратно в Северную Корею и подвергнут пыткам, пока не смог больше ходить.

Во время второй попытки побега его снова задержала китайская полиция, но на этот раз он был депортирован на Филиппины, а не в Северную Корею.

Теперь он объяснил строгие правила, которые должны соблюдать все жители Северной Кореи, и почему он называет ее "страной-тюрьмой".

Тимоти Чо / Фото: youtube.com/@ladbiblestories

Телевидение, телефоны и Интернет

Чо объяснил, что в Северной Корее очень мало людей имеют доступ к мобильным телефонам, зарезервированным для "элиты". Но даже они имеют серьезные ограничения. Чо объяснил: "Сообщения и звонки прослушиваются. Нет Интернета, нет YouTube, Facebook, Zoom".

Телевизоры разрешены, но то, что вы можете смотреть на них, очень строго ограничено.

"Когда вы покупаете телевизор, полиция приходит и выключает все каналы, оставляя только один. Ты должен смотреть программу "Семья Ким" 24 часа в сутки, 7 дней в неделю".

Одежда и прически

Тоталитарный режим Северной Кореи не только перекрывает доступ к внешнему миру, но и строго контролирует мелочи жизни людей, вплоть до того, как они одеваются и укладывают волосы.

"Нельзя носить джинсы, потому что джинсы, мол, американского производства, а Америка – самый большой враг. В этой стране можно иметь лишь определенные типы причесок. Это трагическая шутка. Если у вас прическа вождя, вы можете попасть в тюрьму в Северной Корее".

Путешествия в пределах страны

Передвижение внутри страны также строго контролируется, и людям приходится спрашивать разрешение на поездку между соседними городами. Конечно, уехать за пределы Северной Кореи немыслимо.

"Мы не думали, что уедем из страны. Мы бы никогда не подумали об этом, потому что мы родились без паспорта в этой стране. Именно поэтому мы называем ее страной-тюрьмой", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея снова перебросит несколько тысяч солдат в Курскую область. РФ хочет компенсировать потери на Курщине.

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