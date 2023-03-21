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Мужчина дважды выиграл по 150 000 долларов в одном розыгрыше

Мужчина дважды выиграл по 150 000 долларов в одном розыгрыше

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина дважды выиграл по 150 000 долларов в одном розыгрыше

Фото: UPI

Счастливчик купил 10 лотерейных билетов.

В Вирджинии мужчина дважды выиграл 150 000 долларов на розыгрыше Powerball.

Как пишет upi.com, Бен Бейкер из Ковингтона купил 10 билетов с разными комбинациями чисел для розыгрыша.

Мужчина обнаружил, что два его билета совпали с четырьмя выигрышными номерами плюс номер Powerball. Бейкер заплатил дополнительный доллар за каждый билет за опцию Power Play, утроившую несколько призов по 50 000 долларов, до 150 000 долларов каждый.

"Мне действительно повезло", — сказал он, посетив штаб-квартиру лотереи Вирджинии, чтобы получить свой приз в размере 300 000 долларов.

Как поделился счастливчик, свой выигрыш он потратит на проекты по благоустройству дома и увеличению сбережений.

Напомним, мужчина выиграл в лотерею через несколько дней после своей смерти. Он так и не узнал о желанном джекпоте.

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Дата публикации
Просмотры
127
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