"Мужчина-дьявол" раздвоил язык и пенис: как он выглядит (фото)

Он потратил тысячи на трансформацию своего тела.

Жителя Бразилии по имени Уайлдсон назвали "мужчиной-дьяволом" после трансформации своего тела с помощью инвазивных процедур.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В 16 лет он сделал себе первый пирсинг швейной иглой. Сейчас ему 35 лет. За это время он потратил около 20 000 долларов на разные модификации.

Он может похвастаться татуированными глазами, дырками в ноздрях и имплантатами во лбу.

Уайлдсон / Фото: dailystar.co.uk

Во время последней процедуры он разделил язык и пенис на две части.

Хотя ему нравится его уникальный внешний вид, Уайлдсон утверждает, что не все его воспринимают.

Он сказал: "Когда люди видят меня, они пугаются, идут и крестятся, словно я был чем-то злым. Меня и раньше называли "дьяволом" или "сумасшедшим псом". Одни встречают меня со страхом, а некоторые с безусловной любовью, привязанностью и уважением, считая, что это чистое искусство".

Уайлдсон / Фото: dailystar.co.uk

Что касается его самой необычной модификации тела – его раздвоенного пениса, – Уайлдсон считает, что оно того стоит.

Удивительно, но он также утверждает, что это было не так больно, как татуировка языка.

"У меня есть пирсинг и татуировка на гениталиях, но он прорезан посередине на головке полового члена. Я думаю, что моей самой сложной и болезненной модификацией была окраска моего языка в черный цвет — пенис меньше болел", — признался он.

Уайлдсон / Фото: dailystar.co.uk

Он считает, что люди в его стране гордятся его внешностью, а экстремальные процедуры такого рода делают его "уникальным".

Что касается личной жизни, Уайлдсон пока не женат, но надеется, что его будущая партнерша поддержит его внешний вид.

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