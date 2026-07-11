Мужчина едва не потерял зрение из-за суеверия: что он делал

Мужчина / © Freepik

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Житель Китая получил серьезную травму глаза после того, как несколько дней подряд намеренно избивал себя по нему, пытаясь избавиться от подергивания, считавшегося плохой приметой.

В результате врачи диагностировали у него отслойку сетчатки и были вынуждены провести срочную операцию, пишет Oddity Central.

В разных странах существуют собственные суеверия, связанные с подергиванием глаза. Некоторые верят, что это предвещает важные события, а другие пытаются «нейтрализовать» примету разными ритуалами. Однако история китайца показывает, что подобные попытки могут иметь опасные последствия.

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Согласно распространенному китайскому поверью, дрожь левого глаза предвещает богатство, тогда как подергивание правого якобы является предвестником несчастья.

Именно с такой ситуацией столкнулся Ле из города Ухань в провинции Хубэй. Его правый глаз непрерывно подергивался в течение нескольких дней. Мужчина пытался устранить проблему безопасными способами, в частности, делал теплые компрессы, однако это не принесло результата.

Чем дольше продолжалось подергивание, тем сильнее Ле убеждал себя, что его ждет беда. В конце концов он начал искать совета в Интернете и нашел рекомендацию, которая оказалась крайне опасной — несколько раз ударить себя по глазу, чтобы прекратить дрожь.

Мужчина буквально воспринял этот совет. В течение трех дней он неоднократно бил себя по правому глазу и вокруг него.

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Подергивание действительно прекратилось, однако очень быстро появились гораздо более серьезные симптомы.

Ле заметил, что почти перестал видеть боковым зрением. Его поле зрения резко сузилось, и он мог различать только то, что находилось прямо перед ним.

После обращения в больницу медики поначалу не могли понять причину такого состояния. Лишь когда пациент рассказал, что несколько дней подряд намеренно наносил себе удары по глазу, картина стала понятна.

Обследование показало, что у мужчины произошло отслоение сетчатки — опасное состояние, которое без своевременного лечения может привести к необратимой потере зрения.

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Врачи немедленно провели срочную операцию. К счастью, вмешательство оказалось успешным: зрение удалось восстановить, а медики прогнозируют полное выздоровление пациента.

Специалисты отмечают, что подергивание глаза чаще всего связано со стрессом, переутомлением, недостатком сна или чрезмерным употреблением кофеина и не требует подобных «народных» методов лечения. Если симптом не проходит или сопровождается ухудшением зрения, необходимо обратиться к офтальмологу, а не экспериментировать со здоровьем.

Напомним, мужчина четыре месяца жил с нестерпимой болью, пока у него не "взорвались ягодицы".

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