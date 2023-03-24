Мужчина едва не умер во время секса с женой: что с ним случилось

Мужчину стошнило и он потерял сознание на любимой.

В Индонезии мужчина чуть не умер во время секса со своей женой после того, как потерял сознание на ней.

42-летнему мужчине стало плохо из-за внезапного разрыва аневризмы головного мозга.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Его стошнило, потом появилась слабость в правой стороне тела, прежде чем он упал на любимую.

Через три часа мужчину доставили в отделение неотложной помощи. У него осталось серьезное повреждение головного мозга, медики предупредили, что он мог умереть.

В медицинском отчете говорится, что он не употреблял наркотики, никогда не принимал препараты для разжижения крови, антитромбоцитарные препараты или сексуальные афродизиаки.

Разрыв аневризмы вызвал острую субдуральную гематому – серьезное состояние, при котором кровь накапливается между черепом и поверхностью мозга.

Хотя врачи не раскрыли, что привело к разрыву его аневризмы, медицинские отчеты показали, что спусковым крючком часто могут быть тяжелые упражнения, вызывающие всплеск частоты сердечных сокращений и одышку.

Исследования показали, что две трети людей, страдающих острой субдуральной гематомой, выживают, но половина из них остается с повреждением головного мозга и инвалидностью.

Мужчина прошел тщательное обследование, чтобы оценить его зрение, речь и физические реакции, и результаты показали, что его черепно-мозговая травма была серьезной. Через неделю пациенту сделали операцию по восстановлению разорвавшейся аневризмы и уменьшению отека и давления на мозг.

Мужчине удалось выжить и, как сообщается, он восстановил способность двигать правой стороной тела. Впрочем, у него осталось необратимое повреждение нерва в левом глазу, который контролирует движение мышц и помогает сосредоточиться.

Напомним, в Великобритании сенатора от Нигерии признали виновным в попытке купить органы для своей дочери. Пострадавший ничего не знал об операции и связанных с ней рисках.

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