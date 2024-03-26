Мужчина ест живых ящериц для сексуальной активности: врач прокомментировала метод и дала советы

Мужчина рассказал, что ест живых ящериц, чтобы улучшить свою сексуальную функцию.

Об этом пишет Daily Star.

Как бы шокирующе это ни звучало для кого-то, 59-летний Соммаи из провинции Чантабури в Таиланде считает, что его сексуальная активность повышается через три часа после того, как он проглатывает живую рептилию.

Местные СМИ сообщают, что Соммаи перенял эту привычку от своих дедушки и бабушки, которые ели живых ящериц с детства и рассказывали ему, что эта закуска может улучшить его сексуальную жизнь.

Соммаи считает, что ящериц безопасно есть, поскольку они питаются мелкими насекомыми, но отмечает, что ящерицы, найденные в сельской местности, были более чистыми, чем городские. Он также рекомендует мыть ящерицу водой.

Соммаи / Фото: Facebook/Amarin TV

Это может показаться странным, но в заявлении Соммаи есть определенная логика. Доктор Дебора Ли рассказала, что ящерицы являются распространенным источником мяса во многих частях света, и что зеленых и черных игуан, гекконов, анолов и сцинок едят в Азии, Африке, Австралии, Северной и Центральной Америке.

Она сказала: "Мясо игуаны имеет такое же высокое содержание белка, как и курятина. У мужчин низкобелковая диета связана со снижением фертильности".

Ли добавила, что ящерица также содержит мало калорий, жиров и холестерина, что очень хорошо для сексуальных проделок, поскольку избыток любого из этих веществ может привести к ожирению и атеросклерозу – отверждению артерий, губительно влияющих на эректильную дисфункцию.

Мужчина ест живых ящериц / Фото: Facebook/Amarin TV

В ящерице также много витаминов группы В, участвующих в выработке репродуктивных гормонов, и цинка, который "жизненно необходим" для здоровой спермы.

Однако она добавила: "Лично я вряд ли могу придумать что-то более отвратительное, чем есть сырую ящерицу. Важно понимать, что игуана должна быть хорошо приготовлена, и есть сырых игуан не рекомендуется, поскольку они являются переносчиками бактерий, вызывающих гастроэнтерит, таких как сальмонелла, кишечная палочка и кампилобактер".

Употребление в пищу рептилий увеличивает риск развития плоских червей, паразитарных заболеваний и глистных заболеваний, предупреждает медик.

Соммаи/Фото: Facebook / Amarin TV

Зато она советует мужчинам соблюдать "сбалансированную, питательную диету, например, средиземноморскую", или попробовать устрицы, которые, как говорится, являются афродизиаком, "поскольку у них много цинка". Она также призвала к здоровому образу жизни.

Она сказала: "Это значит бросить курить и сократить или прекратить употребление алкоголя, похудеть и регулярно заниматься физическими упражнениями. Эти меры по изменению образа жизни с гораздо большей вероятностью улучшат их эрекцию. Как грустно сидеть дома и есть ящериц, когда вы могли бы решить проблему на низовом уровне – улучшить общее состояние здоровья и физическую форму и извлечь пользу от дозы виагры!".

Напомним, бизнесмен дважды в день пьет кровь крокодила с алкоголем. Он объяснил, для чего это делает.

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