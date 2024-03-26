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Мужчина ест живых ящериц для сексуальной активности: врач прокомментировала метод и дала советы

Мужчина ест живых ящериц для сексуальной активности: врач прокомментировала метод и дала советы

Мужчина ест живых ящериц для сексуальной активности: врач прокомментировала метод и дала советы

Соммаи / Фото: Facebook/Amarin TV

По словам доктора, это не полная чушь.

Мужчина рассказал, что ест живых ящериц, чтобы улучшить свою сексуальную функцию.

Об этом пишет Daily Star.

Как бы шокирующе это ни звучало для кого-то, 59-летний Соммаи из провинции Чантабури в Таиланде считает, что его сексуальная активность повышается через три часа после того, как он проглатывает живую рептилию.

Местные СМИ сообщают, что Соммаи перенял эту привычку от своих дедушки и бабушки, которые ели живых ящериц с детства и рассказывали ему, что эта закуска может улучшить его сексуальную жизнь.

Соммаи считает, что ящериц безопасно есть, поскольку они питаются мелкими насекомыми, но отмечает, что ящерицы, найденные в сельской местности, были более чистыми, чем городские. Он также рекомендует мыть ящерицу водой.

Соммаи / Фото: Facebook/Amarin TV / ©
Соммаи / Фото: Facebook/Amarin TV

Это может показаться странным, но в заявлении Соммаи есть определенная логика. Доктор Дебора Ли рассказала, что ящерицы являются распространенным источником мяса во многих частях света, и что зеленых и черных игуан, гекконов, анолов и сцинок едят в Азии, Африке, Австралии, Северной и Центральной Америке.

Она сказала: "Мясо игуаны имеет такое же высокое содержание белка, как и курятина. У мужчин низкобелковая диета связана со снижением фертильности".

Ли добавила, что ящерица также содержит мало калорий, жиров и холестерина, что очень хорошо для сексуальных проделок, поскольку избыток любого из этих веществ может привести к ожирению и атеросклерозу – отверждению артерий, губительно влияющих на эректильную дисфункцию.

Мужчина ест живых ящериц / Фото: Facebook/Amarin TV / ©
Мужчина ест живых ящериц / Фото: Facebook/Amarin TV

В ящерице также много витаминов группы В, участвующих в выработке репродуктивных гормонов, и цинка, который "жизненно необходим" для здоровой спермы.

Однако она добавила: "Лично я вряд ли могу придумать что-то более отвратительное, чем есть сырую ящерицу. Важно понимать, что игуана должна быть хорошо приготовлена, и есть сырых игуан не рекомендуется, поскольку они являются переносчиками бактерий, вызывающих гастроэнтерит, таких как сальмонелла, кишечная палочка и кампилобактер".

Употребление в пищу рептилий увеличивает риск развития плоских червей, паразитарных заболеваний и глистных заболеваний, предупреждает медик.

Соммаи/Фото: Facebook / Amarin TV / ©
Соммаи/Фото: Facebook / Amarin TV

Зато она советует мужчинам соблюдать "сбалансированную, питательную диету, например, средиземноморскую", или попробовать устрицы, которые, как говорится, являются афродизиаком, "поскольку у них много цинка". Она также призвала к здоровому образу жизни.

Она сказала: "Это значит бросить курить и сократить или прекратить употребление алкоголя, похудеть и регулярно заниматься физическими упражнениями. Эти меры по изменению образа жизни с гораздо большей вероятностью улучшат их эрекцию. Как грустно сидеть дома и есть ящериц, когда вы могли бы решить проблему на низовом уровне – улучшить общее состояние здоровья и физическую форму и извлечь пользу от дозы виагры!".

Напомним, бизнесмен дважды в день пьет кровь крокодила с алкоголем. Он объяснил, для чего это делает.

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