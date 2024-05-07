Мужчина ездит по городу на велосипеде полностью обнаженный: "Делаю то, что хочу"

В Великобритании обнаженный велосипедист получил разрешение ехать по оживленной дороге после того, как сказал полиции, что направляется домой.

Об этом пишет The Sun.

Водители сигналили мужчине, который был одет только в ботинки и шлем. Два офицера остановили его после звонков очевидцев, но позволили ему продолжить движение в Болтоне.

49-летний Кингсли Стивенсон рассказал об инциденте: "Я ехал и вдруг заметил старика с голым задом. Ему было безразлично ко всему на свете. Он проезжал мимо центра досуга, школы и детских садов. Никто не хочет этого видеть, не говоря уже о детей. Я позвонил в полицию и мне сказали, что его остановили, но разрешили ехать дальше, потому что он ехал домой".

Кингсли, снявший мужчину на видео, спросил, когда он проезжал мимо: "Что вы делаете?", на что получил ответ: "Я делаю то, что хочу".

Говорят, велосипедисту было около 60 лет.

Сообщается, что в Великобритании появляться обнаженным в общественных местах не является правонарушением, если не доказано, что человек повлек за собой преследование, тревогу или страдания другому человеку.

Напомним, в Германии футбольная команда сыграла перед публикой без одежды. Соперники сборной были одеты.

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