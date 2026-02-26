- Дата публикации
Мужчина ежедневно выпивал 200 грамм водки и шесть бутылок вина: он шокировал изменениями во внешности
Мужчина рассказал, как годами злоупотреблял алкоголем и что напитки сделали с его организмом.
В Великобритании мужчина годами злоупотреблял алкоголем. Все дошло до того, что в течение дня он выпивал водку и 6 бутылок вина, а впоследствии — вообще несколько бутылок водки в день. Когда он решил избавиться от вредной привычки, то был шокирован состоянием своего организма.
Об этом пишет mirror.co.uk
Мужчина, который в возрасте 21 года пил столько водки и вина, что пожелтел и «стал похож на Симпсона», говорит, что теперь он не пьет и помогает другим бросить алкоголь. Шон Холланд начал пить в возрасте 18 лет и говорит, что пиво помогало ему справиться с тревогой и паническими расстройствами.
До 21 года Шон по утрам начинал пить пиво, работая ландшафтным дизайнером, и если не пил, у него начиналась дрожь. Затем 27-летний парень перешел на вино и крепкие напитки, выпивая 200 грамм водки на завтрак и шесть бутылок вина в течение дня.
Шон, который ежедневно тратил 55 фунтов (3200 грн) на алкоголь, сказал, что в состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным и с августа 2023 года по октябрь 2024 года трижды попадал в тюрьму за преступления, связанные с алкоголем.
«До марта прошлого года я выпивал два-три литра чистой водки в день», — говорит он.
В марте 2025 года, в день своего рождения, он решил «покончить» с алкоголем, проснувшись в гостиничном номере, заваленном пустыми бутылками из-под алкоголя, после неудачной попытки самоубийства.
После отказа от алкоголя его госпитализировали. Врачи обнаружили, что Шон страдал гепатитом печени, псориазом печени, поражением почек, воспалением селезенки и панкреатитом. Моча мужчины стала черной, а все его тело пожелтело на три месяца — люди говорили, что он похож на одного из Симпсонов.
После выписки из больницы Шон провел два месяца в реабилитационном центре и сейчас уже 11 месяцев не употребляет алкоголь.
Сейчас мужчина помогает алкозависимым избавляться от вредных привычек.
