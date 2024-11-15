Мужчина год вырезал самую длинную в мире полоску бумаги из одного листа А4: длина шокирует (фото)

Китайский художник-оригамист Пэй Хаожен потратил год на то, чтобы разрезать лист бумаги формата А4 на 108-метровую полоску и установить уникальный мировой рекорд.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

Пэй, также известный как Хотц Пэй, не впервые попадает в Книгу рекордов Гиннеса. Однажды он составил наибольшее количество цветов оригами из одного листа бумаги (100), а затем создал самую большую улитку оригами, но в этом году он взялся за самую сложную попытку установить рекорд – вырезать самую длинную непрерывную полосу бумаги из одного листа формата А4. Технически, для этого мастера бумажного искусства это должно быть легкое задание, ведь длина, которую нужно было побить, составляла скромные 2,5 метра, но он бросил себе вызов вырезать как можно более длинную полоску, поэтому потратил около года на эксперименты с разными типами бумаги, техниками и инструментами для резки. В конце концов ему удалось вырезать тонкую, непрерывную полосу длиной 108,15 м.

Мужчина вырезал самую длинную полоску бумаги / Фото: Guinness World Records

"Созданная мной лента имеет длину 108,15 метра и ширину 0,5 миллиметра, — рассказал Хотц Пэй. Весь процесс, от начальной подготовки, проб и ошибок до официальной попытки и финальной работы "Между хаосом и порядком", занял примерно один год".

Мужчина вырезал самую длинную полоску бумаги / Фото: Guinness World Records

Чтобы максимизировать свои шансы на успех, он остановился на серебристом листе бумаги формата А4 с отражающей свет зеркальной поверхностью. После этого ему нужно было найти самый лучший способ вырезания, и хотя он экспериментировал с некоторыми современными техниками и инструментами, самым эффективным оказался самый "примитивный" вариант – вырезание ножницами.

Мужчина вырезал самую длинную полоску бумаги / Фото: Guinness World Records

"Третим шагом была формальная попытка, требовавшая точности, терпения и технического мастерства, — объяснил художник. Я аккуратно разрезал бумагу, в результате чего получилась полоса, напоминавшая клубок травы рафии. На четвертом этапе я превратил 108,15 м бумажных полосок в художественно организованное произведение искусства в форме среза головного мозга. Этот мировой рекорд был моим личным вызовом – исследовать границы топологической трансформации одного листа бумаги".

Мужчина вырезал самую длинную полоску бумаги / Фото: Guinness World Records

Напомним, отель в филиппинской провинции Западный Негрос недавно был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое здание в форме петуха. Его высота 35 м.

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