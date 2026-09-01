Мужчина годами получает деньги от государства, но не ищет работу: в чем дело

Житель Германии Амер Г. годами получает соцпомощь без требования искать работу / © Bild

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В Германии разворачивается резонансная история вокруг государственной социальной помощи. Центр занятости в Виттене годами не требует от местного жителя искать работу из-за опасений «опасных ситуаций». Мужчина будет гарантированно получать выплаты до 2027 года.

Об этом пишет BILD.

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В немецком городе Виттен мужчина, ставший известным благодаря публичному чтению Корана, продолжает получать государственные выплаты, несмотря на то, что еще с 2023 года местный центр занятости фактически вывел его из стандартной системы трудоустройства. Такое решение было принято из-за опасений работников относительно возможных «опасных ситуаций».

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В служебной записи за август 2023 года указано, что трудоустройство мужчины по имени Амер Г. в обычном формате невозможно из-за его «предыстории». Также в документе отмечается, что «не следует провоцировать потенциально опасные ситуации».

Впоследствии Амера Г. перевели в категорию клиентов, временно «освобожденных от активизации». По информации издания, соответствующий статус действует до декабря 2026 года, тогда как выплаты мужчине согласованы, по меньшей мере, до июля 2027-го.

В настоящее время Амер Г. продолжает получать 563 евро ежемесячно. В то же время, его прекратили регулярно приглашать на встречи по трудоустройству, а также почти не предлагают участия в соответствующих программах или вакансиях.

В самом центре занятости отказались предоставлять комментарии по этой конкретной ситуации, объяснив это необходимостью соблюдения правил защиты персональных данных.

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К слову, в Испании электрика уволили за то, что он выпил 3 л пива во время обеда и употреблял алкоголь в рабочее время. Однако Верховный суд Мурсии признал увольнение незаконным, обязал компанию возобновить работника или выплатить ему 47 тыс. евро компенсации.

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