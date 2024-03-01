Мужчина голодал 382 дня и установил рекорд после невероятного похудения – фото до и после

По оценкам врачей, хорошо питающийся человек может прожить без медицинских последствий на диете из сахара и воды в течение 30 и более дней. Впрочем, мужчина из Шотландии доказал, что можно голодать больше года.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннесса.

Ангус Барбьери жил без твердой пищи 382 дня. Он весил более 200 кг, когда посетил медицинский факультет Королевского лазарета Данди в июне в 1965 году.

Барбьери сказал персоналу учреждения, что хочет вообще отказаться от еды в попытке похудеть и врачи согласились следить за его прогрессом.

По данным diabetes.co.uk, медики прописали ему поливитамины и дрожжи, полагая, что ему предположительно придется голодать максимум несколько дней. Но они не ожидали, что Ангус проведет 382 дня без еды, питаясь такими напитками, как чай и кофе, газировка и витамины.

Ангус Барбьери / Фото: diabetes.co.uk

Это безусловно опасный и нездоровый способ похудеть, и его не следует "пробовать дома".

Невероятно, но, за исключением низкого уровня глюкозы в крови, Барбьери не испытал никаких побочных эффектов от экстремальной диеты. Однако он ходил в туалет только раз в 40-50 дней, что, по-видимому, было довольно странно.

Когда шотландец наконец-то ослабил свой строгий режим, он предпочитал добавлять к горячим напиткам щепотку сахара или молока, прежде чем вообще нарушить пост.

Первой пищей, которую он съел, стало вареное яйцо с ломтиком хлеба с маслом.

"Мне очень понравилось яйцо, и я чувствовал себя очень сытым", — сказал он репортерам.

Согласно репортажу Chicago Tribune, он совсем забыл, какая на вкус еда, после года, когда он вообще ничего не употреблял.

Голодание оказалось успешным: Барбьери удалось сбросить с 214 кг до 80 кг и удержать вес. Его эксперимент был признан Книгой рекордов Гиннеса как самое длительное голодание, когда-либо зарегистрированное.

Несмотря на успех, эксперты объяснили, что его случай очень необычен, и его не следует рекомендовать. Они объясняют, что из-за того, что у Ангуса был избыточный вес, его тело было подготовлено к посту.

"Для людей с нормальным весом длительное голодание может повлечь за собой осложнения со здоровьем, в частности повышенную нагрузку на сердце, даже с приемом пищевых добавок", — пояснили они. "Поэтому никто не должен пытаться голодать так долго. Это относится к периоду 1960-х годов, когда длительные голодовки изучались с частотой, но есть и другие исследования того времени, когда пациенты испытывали сердечную недостаточность, а в некоторых случаях умерли от голода".

Напомним, женщина рассказала, что произошло с ее телом во время 18-дневной голодовки. Она пила только чай и воду.

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