Мужчина готовил кальмара и испытал шок, когда разрезал его: что было внутри (фото)

Мужчина с нетерпением ждал вкусного обеда, но все изменилось, когда внутри кальмара, которого он приобрел, было что-то очень неожиданное.

Об этом пишет Mirror.

Адам Тодд купил кальмара на рынке недалеко от своего дома в Лисберне, Великобритания. Хотя его разбухший размер заставил его понять, что что-то не так, 28-летний мужчина не совсем понимал, что происходит, пока не начал его разрезать.

Мужчина нашел акулу внутри кальмара / Фото: mirror.co.uk

Адам сказал: "Я знал, что в нем что-то есть: обычно кальмары, которые я покупал, были вдвое меньше, а этот был очень большим. Обычно внутри были креветки или что-то такое крошечное. Как только я начал готовить, я понял, что это другой вид, а не рыба или креветки".

Как оказалось, там была акула.

Мужчина нашел акулу внутри кальмара / Фото: mirror.co.uk

"Я потерял дар речи и не знал, что и думать. Я не ходил на рыбалку так часто, поэтому впервые увидел акулу в своей раковине. Я знал, что это какая-то акула, но не совсем понял, что это детеныш. Морская собака или шестижаберная акула. Это бесспорно был шок, и я не знал, что с этим делать. Я привык к рыбе или креветкам внутри одного из них, но не к детенышу акулы".

Мужчина нашел акулу внутри кальмара / Фото: mirror.co.uk

Напомним, мужчина бросил девушку в ресторане, увидев, сколько она съела. Любительница морепродуктов испугала своего спутника, съев почти 50 устриц.

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