Мужчина хочет развода из-за найденных фото в телефоне жены: что она снимала

Мужчина поставил под сомнение свой брак после того, как совершил жуткую находку в телефоне своей жены.

Свой рассказ он начал с того, что женат на своей избраннице уже 11 лет и воспитывает с ней трех "удивительных" детей.

"У нас никогда не было никаких серьезных проблем. Она замечательная мама и все эти годы была только отличная партнерша", — написал он на Reddit.

Но несколько ночей назад он прокручивал фотографии их сына на ее телефоне, когда наткнулся на альбом с его именем. Внутри было 9631 фото, где он спит за эти годы. Он продолжил: "Она никогда не рассказывала мне об этом и не отправляла мне ни одной фотографии. На них я просто сплю с разных ракурсов. Я так испуган и не знаю, как жить дальше. Я поспорил с ней по поводу фотографий, и она просто разозлилась, что у меня ее телефон, и не дала никаких пояснений. Я чувствую себя очень обиженным и мне некомфортно спать рядом с ней. Я чувствую, что больше не могу быть с этим человеком".

Он спросил пользователей Reddit: "Что мне делать? Это странно, да? Или я слишком остро реагирую, желая развода после того, как нашел тысячи фотографий себя спящего на телефоне жены?".

В ответ, комментируя его пост, один пользователь написал: "Для кого-то это странно. Для кого-то это мило. Кажется, она по уши влюбилась в тебя, или это безумный фетиш, или то и другое. Думаю, тебе действительно стоит поговорить с ней, как это делают женатые люди, или, по крайней мере, должны. А потом принять решение".

Другой юзер добавил: "Я думаю, что так должна чувствовать себя моя собака, потому что у меня примерно столько же фотографий, как она спит".

Тем временем третий человек отметил: "Это странно, но спешить с разводом из-за этого тоже странно. Это нужно обсудить".

Напомним, женщина развелась с мужем через две недели после свадьбы. Она хотела отменить церемонию, но не смогла.

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