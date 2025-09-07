Мужчина хотел приобрести пиджак, а нашел чужой секрет: что было в кармане (фото)

Пиджак / © reddit

Житель Филадельфии наткнулся на необычную находку, примеряя пиджак в одном из магазинов H&M. В кармане он нашел лист бумаги со свадебной речью, предназначенной для молодоженов.

Об этом мужчина поделился в в сети Reddit

Эта история мгновенно стала вирусной, собрав тысячи лайков и сотни комментариев. Автор публикации, Зак Карти, рассказал, что случайно нашел сложенный лист, когда искал бирку с размером.

Хотя костюм ему не подошел, эта находка заставила его задуматься. «Подумал, что это забавно: кто-то купил недорогой костюм, поносил его на свадьбе, а потом вернул обратно, даже не почистив», — пояснил он.

На бумаге был написан свадебный тост, составленный двумя друзьями, Вэлом и Джеком. В речи они вспоминали совместные студенческие годы, первую работу в Нью-Йорке, путешествия и катание на лыжах, поздравляя Тони и Элли с бракосочетанием.

© reddit

© reddit

Пользователи Reddit активно отреагировали на историю, делясь собственными необычными находками и шутя о ситуации. Некоторые даже отметили, что теперь их «соблазн класть ужасные свадебные речи в карманы официальной одежды».

Как отмечают эксперты, такие находки в подержанной одежде не являются редкостью. Рынок секонд-хенда в США стремительно развивается: по данным Capital One Shopping, в 2023 году его объем достиг 53 миллиардов долларов, а количество комиссионных магазинов превышает 25 тысяч.

Напомним, ранее мы писали о том, что американец по имени Дэвид купил в местном секондхенде пиджак и нашел в кармане 700 долларов наличными