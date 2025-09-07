- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 788
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчина хотел приобрести пиджак, а нашел чужой секрет: что было в кармане (фото)
Кто-то вернул пиджак после свадьбы и забыл в нем речь.
Житель Филадельфии наткнулся на необычную находку, примеряя пиджак в одном из магазинов H&M. В кармане он нашел лист бумаги со свадебной речью, предназначенной для молодоженов.
Об этом мужчина поделился в в сети Reddit
Эта история мгновенно стала вирусной, собрав тысячи лайков и сотни комментариев. Автор публикации, Зак Карти, рассказал, что случайно нашел сложенный лист, когда искал бирку с размером.
Хотя костюм ему не подошел, эта находка заставила его задуматься. «Подумал, что это забавно: кто-то купил недорогой костюм, поносил его на свадьбе, а потом вернул обратно, даже не почистив», — пояснил он.
На бумаге был написан свадебный тост, составленный двумя друзьями, Вэлом и Джеком. В речи они вспоминали совместные студенческие годы, первую работу в Нью-Йорке, путешествия и катание на лыжах, поздравляя Тони и Элли с бракосочетанием.
Пользователи Reddit активно отреагировали на историю, делясь собственными необычными находками и шутя о ситуации. Некоторые даже отметили, что теперь их «соблазн класть ужасные свадебные речи в карманы официальной одежды».
Как отмечают эксперты, такие находки в подержанной одежде не являются редкостью. Рынок секонд-хенда в США стремительно развивается: по данным Capital One Shopping, в 2023 году его объем достиг 53 миллиардов долларов, а количество комиссионных магазинов превышает 25 тысяч.
Напомним, ранее мы писали о том, что американец по имени Дэвид купил в местном секондхенде пиджак и нашел в кармане 700 долларов наличными