Мужчина хранил на заднем дворе статую греческого бога, которую искали в течение 30 лет – фото

Он вернул ее городу.
Статуя, исчезнувшая в Луисвилле, штат Кентукки, США, почти 30 лет назад, была возвращена городу человеком, у которого она хранилась на заднем дворе.
Об этом пишет upi.com.
Дэвид Грир рассказал, что в 1996 году его отец работал над проектом реконструкции в Бельведере – роскошном помещении для проведения мероприятий в центре Луисвилля. Впоследствии мужчина принес статую домой.
"Папа сказал, что статую выбросили, и он спросил, можно ли ему ее забрать, и они ответили, что да. Именно тогда она начала свою жизнь в нашем доме", — сказал Грир WLKY-TV.
Статуя изображает греческого бога Пана, играющего на флейте.
"Я не думала, что это было. Я имею в виду, что это был просто этот маленький парень, который играет на флейте. И я подумала: "Ок, вы знаете, это искусство", — сказала сестра Грира, Шери Экл.
В декабре Дэвид решил провести небольшое исследование истории статуи и обнаружил, что Департамент общественных искусств Луисвилля искал именно ее. Произведение создала художница Шарлотта Прайс.
"Он составил два и два, обратился в город и сказал: "Эй, я думаю, у нас есть что-то, что вам положено". Он был очень заинтересован в возвращении его городу, и мы очень рады получить статую обратно", — сказала Джессика Кинкейд, директор городского управления искусств и творческой индустрии.
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Кинкейд добавила, что статуя все еще в хорошем состоянии, несмотря на то, что почти три десятилетия не имела должного ухода, и сейчас ее оценивают для города. Она сказала, что город в скором времени решит, где будет установлена статуя.
Грир признался, что он рад вернуть статую на свое место.
Напомним, мужчина во время ремонта нашел 9 миллионов, но рано обрадовался. Стало известно, почему он так и не разбогател.
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