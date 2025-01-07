Мужчина хвалит незнакомцев на улице за деньги: сколько он зарабатывает

Японец, известный как "Дядя Похвала", зарабатывает на жизнь тем, что стоит на улице и за небольшую плату засыпает незнакомцев комплиментами.

Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина стал известен в сентябре в прошлом году, когда телеканал Fuji TV выпустил короткометражный документальный фильм о его уникальной "профессии".

Как сообщается, 43-летний мужчина работал в компании в своем родном городе Точиги, но в какой-то момент своей жизни он настолько увлекся азартными играми, что потерял и семью, и работу. Его отец заболел, он потерял работу и не мог больше платить ипотеку, семья наконец разорвала с ним связь, и он оказался на улице. Это было грубое пробуждение, которое помогло ему побороть зависимость от азартных игр и реально оценить свою жизнь. Мужчина всегда мечтал стать уличным артистом, но не имел особых навыков, таких как фокусы или пение, поэтому придумал хвалить людей за деньги.

"Если я буду хвалить, то будет меньше людей, которые будут чувствовать себя плохо", — подумал он и начал ходить по улицам Токио, держа в руках кусок картона с надписью: "Я вас очень хвалю!".

Мужчина хвалит незнакомцев на улице / Фото: скриншот с видео

Это звучит как странный способ заработка, но если подумать, то все любят, когда их хвалят, и иногда нам действительно нужно поощрение, даже если оно происходит от совершенно незнакомого человека. Главное, по словам "Дяди Похвалы", не переусердствовать. Во время первого знакомства он сначала делает комплименты по поводу внешнего вида, а затем в непринужденной беседе узнает, за что еще можно похвалить человека.

"Если другому человеку это нравится, я тоже счастлив. Вот почему я смог сделать это за последние три года", — говорит он.

Японец часто стоит часами, держа свою табличку, и ни один человек не обращается к нему за услугами, но за три года, когда он практикует свое уникальное ремесло, ему удалось завести постоянных клиентов, которые звонят ему всякий раз, когда им нужно моральное ободрение. После того, как он стал известен в социальных сетях, он начал осуществлять "командировку" по Японии и на сегодняшний день побывал в 31 из 47 префектур страны, чтобы хвалить людей. В среднем он делает комплименты более 30 людям в день, зарабатывая около 10 000 иен ($65).

Напомним, мама похвасталась, как ее шестимесячный сын заработал за месяц $45000. Ее годовалый малыш тоже работает.

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