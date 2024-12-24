Мужчина и дикая обезьяна устроили бешеную драку на вершине горы: что произошло (фото)

На вершине горы в Китае мужчина набросился с кулаками на обезьяну, пытавшуюся украсть его вещи.

Об этом пишет Daily Star.

Двое драчунов сошлись в эпической борьбе, которую наконец выиграл человек, на глазах у толпы. Обезьяна пыталась украсть у мужчины сумку, когда группа туристов поднималась на гору в Чжанцзяцзе. К сожалению для примата жертва не стала терпеть и подняла кулаки на своего нападающего. В ответ обезьяна также нанесла удары.

Вскоре пушистый бандит сдался и отступил. "Покажите им, кто эволюционировал", — написал пользователь Instagram под видеозаписью инцидента, размещенной на платформе. "Приятно наблюдать, устал от того, что им все сходит с рук", — написал другой зритель, имея в виду печально известных горных обезьян-воров, донимающих туристов.

Мужчина подрался с обезьяной / Фото: скриншот с видео

Мужчина подрался с обезьяной / Фото: скриншот с видео

Случай насилия человека над обезьяной стал предметом дискуссии в комментариях, многие аплодировали мужчине, который "показал обезьяне, кто стоит на вершине пищевой цепи". Других не очень порадовало то, что они назвали "издевательством над животными". "Не бейтесь с обезьянами. Это, прежде всего, их дом", — написал один человек. Другой пользователь согласился: "Что за болваны... Животное просто пытается найти еду. Оно не собирается продавать ваше дерьмо на рынке".

Это не первый случай, когда люди и обезьяны вступают в конфликт. Шимпанзе, известный тем, что использует такие же инструменты, как и человек, однажды вырвал младенца из рук матери и жестоко убил его в лесу. Ужасное нападение произошло на маниоковом поле в Боссе в Гвинее.

Напомним, ранее в Гонконге мужчина подрался с голодным диким кабаном из-за рюкзака. Животное украло личные вещи его подруги.

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