Мужчина и женщина обрезали длинные волосы, чтобы сделать рекордные пожертвования – фото до и после

Мужчина и женщина почти неузнаваемы после того, как обрезали волосы, чтобы сделать рекордные пожертвования.

Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, Рут Трипп (Великобритания) сделала наибольшее одноразовое пожертвование волос одним лицом (женщиной), когда в сентябре в прошлом году передала 172 см своих прядей в фонд The Little Princess Trust.

А Джек Древер (Великобритания) побил мужской эквивалент рекорда, отрезав 90 см своих волос в декабре. Он пожертвовал его той самой благотворительной организации, которая делает парики для детей, больных раком.

Итого их пожертвования составляют 262 см, что выше, чем рост самого высокого человека в мире Султана Косена – 246,5 см.

Рут, мама четырех детей, из графства Девон, отращивала волосы в течение многих лет, и они стали такими длинными, что касались пола. Она как раз собиралась подстричься, когда все отложила на потом.

Рут Трипп / Фото: Guinness World Records

38-летняя женщина объяснила: "Я планировала постричься и пожертвовать волосы на благотворительность. Я не осознавала, что это может быть рекордом, пока кто-то не упомянул об этом. После этого мне нужно было еще немного подождать, чтобы получить немного дополнительной длины. Быть терпеливой было тяжело. Я использовала много шампуней и кондиционеров, но главная подготовка заключалась в том, чтобы дать волосам отрасти. Мои пожертвованные волосы были переданы в фонд The Little Princess Trust. Они измерили волосы, и они оказались самыми длинными, которые они когда-либо получали. Они выдали мне сертификат на пожертвование 172 см волос. Из моих волос сделают парик для молодых людей, это большая благотворительность, которую я поддерживаю, и надеюсь, что люди увидят мое пожертвование, и это вдохновит других пожертвовать".

Рут Трипп / Фото: Guinness World Records

Рут Трипп / Фото: Guinness World Records

Предыдущий рекорд в 155 см был установлен в 2021 году.

Рут, работающая бухгалтером, добавила, что ей нужно было "несколько часов", чтобы вымыть и высушить волосы перед тем, как стричься.

Через несколько месяцев Джек, строитель из Саутгемптона, решил обрезать волосы, которые отращивал в течение семи лет.

Джек Древер / Фото: Guinness World Records

37-летний мужчина сказал: "Я решил побить рекорд, чтобы обеспечить наилучшее возможное пожертвование, а также повысить осведомленность о благотворительности".

Он побил предыдущий рекорд в 83 см, установленный в 2023 году.

Джек отрастил волосы после того, как его бывшая девушка сказала ему, что ей нравится, как он выглядит. В конце концов они спускались до пояса. Но после того, как он решил освежить свой образ, его бизнес-партнер Льюис Бауерс предложил им собрать немного денег.

Они собрали 1833 фунта стерлингов пожертвований, которые вместе с пышными локонами Джека поступили в фонд The Little Princess Trust.

Джек Древер / Фото: Guinness World Records

Джек Древер / Фото: Guinness World Records

Венди Тарпли-Моррис, одна из основательниц фонда, поблагодарила Рут и Джека за их пожертвования и терпение в отращивании волос до такой замечательной длины.

"Мы всегда поощряем наших поклонников отращивать волосы как можно дольше, поскольку это помогает нам удовлетворить спрос на наши популярные длинные парики", — добавила она. "Рут и Джек с энтузиазмом откликнулись на этот призыв, и мы все очень благодарны им за помощь в предоставлении бесплатных париков из настоящих волос для детей и молодежи".

Напомним, мужчина остановил языком рекордное количество электрических вентиляторов. Он установил очередной мировой рекорд.

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