Мужчина играет в видеоигры по 5 часов каждый день: что ему говорит жена

Мужчина играет в видеоигры по 5 часов ежедневно

Реклама

Мужчина играл в видеоигры по меньшей мере по пять часов в день, а затем начал жаловаться на то, что жена заставляет его проводить время с ребенком и считает часы. Женщина поделилась своей историей на форуме, где умоляла, чтобы ей помогли.

Быть молодыми родителями во многих случаях действительно трудно, ведь это новый опыт, к которому люди могут оказаться не готовыми. Но следует помнить, что родительство — это прежде всего партнерство, когда оба человека принимают одинаковое участие в воспитании ребенка и в его жизни.

Реклама

Когда только один из партнеров выполняет домашнюю работу, ухаживает за ребенком и сочетает это с работой, он может испытывать выгорание, свою незначимость, обиду и даже раздражение.

Онлайн-сообщество «Советы по отношениям» прокомментировало ситуацию, описанную на форуме женщиной. Она поделилась, что муж не только постоянно играет в видеоигры, но и кричит на нее за то, что ему некоторое время пришлось ухаживать за ребенком.

«Следует отметить, что мы были в зоне конфликта, поэтому наш сон постоянно нарушали сирены. Обычно я с ребенком с 8:00 до 16:00. Мой муж дома, весь день работает в другой комнате удаленно, и у него довольно легкая работа, ведь параллельно он смотрит видео на YouTube», — начала женщина.

Далее она описала ситуацию, когда муж не сдержал договоренности присмотреть за ребенком, играл на пять часов больше, а потом согласился заняться ребенком всего на час. За этот час он несколько раз пожаловался и попросил забрать ребенка обратно.

Реклама

Когда ребенок просыпался, мужчина обвинял в этом жену и кричал, что не хочет сидеть с малышом.

«Ребенку 10 месяцев, поэтому он нуждается в постоянном внимании. Я воспринимаю это как собственную работу, пока муж работает. Я даже не могу работать над своими рисунками. А когда ребенок наконец-то засыпает, я тоже начинаю дремать», — делится женщина.

Мать начала брать удаленную работу, чтобы уделять ребенку время и параллельно работать. Она поделилась, что сейчас не имеет свободного времени вообще. Но, несмотря на это, ее муж уверен, что считать часы — несправедливо, ведь он «работает, пока она играет с ребенком».

Единственный промежуток времени, когда у мамы есть время на себя — с 00:00 до 03:00, когда ребенок спит и почти не просыпается. Через несколько дней женщина написала, что ситуация дома ухудшилась — пара пошла на парную терапию и начала обсуждать комментарии других родителей, мужчина «взорвался».

Реклама

Ситуацию усугубил день рождения, который прошел не так, как хотелось молодому отцу. Мужчина придумал план, как отомстить жене. Он заявил психотерапевту, что его любимая ему изменяет с другим и хочет забрать ребенка. Это было неправдой. После этого парная терапия завершилась, и мужчина стал участвовать в уходе за ребенком еще меньше.

Как молодым родителям распределять обязанности

Чтобы избежать подобных ситуаций, молодые родители должны знать, как делить обязанности. Идеальным является распределение 50 на 50. Но такие варианты возможны крайне редко. Нужно анализировать каждую семью в отдельности.

Учитывайте контекст — возможно, кто-то в паре имеет удаленную работу и может параллельно присмотреть за ребенком, нагреть ему смесь или укачать.

Работающий человек должен тоже разделять домашние обязанности и уход за ребенком.

Нужна взаимная поддержка: каждый родитель должен иметь время на отдых , личное время и возможность попросить помощь.

Для пар полезно привлекать поддержку родственников или нянь.

Проанализируйте, кто проводит с ребенком большую часть времени и является ли это дискомфортом? Если партнер не хочет участвовать в воспитании ребенка и в помощи, возможно, вы находитесь в токсичных отношениях, где вас обесценивают и не уважают.