Мужчина, имевший 30-часовую эрекцию, получил €49000 из-за ошибки врачей: что произошло

Мужчина, имевший эрекцию в течение 30 часов, получил большую сумму компенсации после того, как врачи допустили серьезную ошибку.

Об этом сообщает The Olive Press.

36-летний мужчина из Валенсии, Испания, обратился в медицинский центр в городе Альбайда примерно через четыре часа после того, как его член оставался эрегированным и больше не опускался.

Неназванному мужчине поставили диагноз "приапизм", который медики описывают как "длительную эрекцию", которая не всегда вызвана сексуальным возбуждением, но иногда может быть им. Это случается, когда кровь не может вытекать из вен полового члена, и это требует быстрого медицинского лечения, чтобы предотвратить повреждение тканей или других осложнений, таких как эректильная дисфункция.

Однако, несмотря на диагноз, мужчина заявил в своем иске о медицинской халатности, что были серьезные задержки с доступом к лечению, в котором он срочно нуждался, а больница некачественно провела операцию на его половых органах.

Он дважды посещал больницу вместе со своей женой, спустя примерно 20 часов после того, как проблема впервые возникла.

Заявитель утверждает, что в больнице ему сказали, что визита к урологу придется ждать, поэтому он обратился за направлением в другое медучреждение. Туда он попал с повышенной температурой, иногда сопровождающей приапизм.

Согласно протоколу, врачи выкачали кровь из его пениса и записали его на установление гибкого протеза пениса – полужесткого имплантата, помогающего мужчинам восстановить эрекцию, поддерживать половую жизнь и быстро облегчить боль во время приапизма. Однако пациент сказал, что протез вышел и был "плохо приспособлен", что требовало повторной операции.

В своем заявлении о компенсации истец отметил, что медики в разных больницах не предоставили ему должного лечения, в результате чего он страдает постоянной болью, сопровождающейся осложнениями с получением и поддержанием эрекции.

Он страдал постоянной эректильной дисфункцией, болью в левой ноге и потерял чувствительность и силу в правой руке.

Региональное правительство обязало выплатить мужчине 49 000 евро и еще 5 000 евро его жене как "моральную" компенсацию за причиненный ущерб.

Напомним, женщина пришла на МРТ с секс-игрушкой внутри. Несчастная пациентка нарушила одно из главных правил проведения магнитно-резонансной томографии и поплатилась за это.

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