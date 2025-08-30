ТСН в социальных сетях

Леандро де Соуза

Леандро де Соуза

Леандро де Соуза

Мужчина, имевший тату на 95% своего тела, шокировал видом после удаления чернил — фото

Леандро де Соуза раньше имел титул наиболее татуированного мужчины Бразилии.

Мужчина из Бразилии, ранее имевший 95% своего тела покрытым татуировками, показал свою ошеломляющую трансформацию после удаления татуировок лазером.

Об этом пишет LADbible.

Леандро де Соуза, когда-то известный как самый татуированный мужчина Бразилии, был покрыт сотнями татуировок от верхушки головы до ног после того, как в возрасте 13 лет начал свое путешествие в мир модификации тела.

Его коллекция из 170 татуировок, как говорится, была вдохновлена его любимыми рок-группами, такими как Nirvana, Guns N' Roses и Metallica.

Леандро де Соуза

Леандро де Соуза

Однако 36-летний мужчина решил полностью изменить свой образ жизни, содержащий несколько болезненных операций по удалению татуировок.

По словам де Соузы, решение пройти столь болезненную и масштабную трансформацию было принято после того, как он открыл для себя веру.

Леандро де Соуза после удаления тату

Леандро де Соуза после удаления тату

Мужчина был усыновлен после того, как его нашли в коробке из-под обуви. Позже он начал употреблять наркотики и отсидел в тюрьме за кражу. Он провел 21 год, делая татуировки, в частности на лице, чтобы сделать его похожим на череп. Его преступная жизнь привела к тому, что в 2019 году он потерял опеку над своей приемной матерью, которую отправили в дом престарелых. Теперь, чтобы вернуть ее, ему нужна стабильная работа. Де Соуза крестился и больше не употребляет наркотики. После знакомства с евангелизмом он решил изменить свою жизнь и имидж.

«Я больше не мог терпеть ту жизнь, которую вел», — сказал он, добавив: «Я был аттракцией на посещаемых мероприятиях и чувствовал себя как цирковое животное».

Леандро де Соуза

Леандро де Соуза

Он также отказался от алкоголя и сигарет и стремится найти официальную работу, чтобы платить алименты на ребенка и ухаживать за матерью.

«Хорошо подумайте, прежде чем делать татуировку на лице, потому что я об этом сожалею», — добавил он в интервью CNN Brazil. «Я не осуждаю татуировки. Я верю, что после крещения и обращения есть для нас более важные дела, мои дорогие братья».

Напомним, собака с тату на всю спину стала скандальной звездой выставки.

