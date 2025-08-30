Реклама

Мужчина из Бразилии, ранее имевший 95% своего тела покрытым татуировками, показал свою ошеломляющую трансформацию после удаления татуировок лазером.

Об этом пишет LADbible.

Леандро де Соуза, когда-то известный как самый татуированный мужчина Бразилии, был покрыт сотнями татуировок от верхушки головы до ног после того, как в возрасте 13 лет начал свое путешествие в мир модификации тела.

Его коллекция из 170 татуировок, как говорится, была вдохновлена его любимыми рок-группами, такими как Nirvana, Guns N' Roses и Metallica.

Леандро де Соуза

Однако 36-летний мужчина решил полностью изменить свой образ жизни, содержащий несколько болезненных операций по удалению татуировок.

По словам де Соузы, решение пройти столь болезненную и масштабную трансформацию было принято после того, как он открыл для себя веру.

Леандро де Соуза после удаления тату

Мужчина был усыновлен после того, как его нашли в коробке из-под обуви. Позже он начал употреблять наркотики и отсидел в тюрьме за кражу. Он провел 21 год, делая татуировки, в частности на лице, чтобы сделать его похожим на череп. Его преступная жизнь привела к тому, что в 2019 году он потерял опеку над своей приемной матерью, которую отправили в дом престарелых. Теперь, чтобы вернуть ее, ему нужна стабильная работа. Де Соуза крестился и больше не употребляет наркотики. После знакомства с евангелизмом он решил изменить свою жизнь и имидж.

«Я больше не мог терпеть ту жизнь, которую вел», — сказал он, добавив: «Я был аттракцией на посещаемых мероприятиях и чувствовал себя как цирковое животное».

Леандро де Соуза

Он также отказался от алкоголя и сигарет и стремится найти официальную работу, чтобы платить алименты на ребенка и ухаживать за матерью.

«Хорошо подумайте, прежде чем делать татуировку на лице, потому что я об этом сожалею», — добавил он в интервью CNN Brazil. «Я не осуждаю татуировки. Я верю, что после крещения и обращения есть для нас более важные дела, мои дорогие братья».

