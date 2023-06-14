Мужчина инсценировал свою смерть, а затем шокировал друзей и семью, прилетев на похороны - видео

В Бельгии мужчина инсценировал свою смерть, а затем прилетел на собственные похороны на вертолете.

Он хотел дать своей семье урок о том, как оставаться на связи.

"То, что я вижу в своей семье, часто причиняет мне боль. Меня никогда никуда не приглашают. Со мной никто не видится. Мы все отдалились друг от друга. Я чувствовал себя недооцененным. Вот почему я хотел дать им жизненный урок и показать им, что вы не должны ждать, пока кто-нибудь умрет, чтобы встретиться с ними", — сказал Бертен The Times.

45-летний TikTok-блогер Дэвид Бертен рассказал жене и детям о своем тщательно продуманном плане, и они помогли ему реализовать его. Так, одна из дочерей помогла обмануть его подписчиков написав в Сети: "Покойся с миром, папа. Я никогда не перестану думать о тебе. Почему жизнь так несправедлива? Почему ты? Ты собирался стать дедушкой, и у тебя была вся жизнь впереди. Я тебя люблю! Мы тебя любим! Мы никогда не забудем тебя".

Бертен устроил свои похороны недалеко от Льежа, Бельгия, в минувшие выходные.

Тем не менее, он напугал гостей до глубины души, когда торжественно явился со съемочной группой.

Один из присутствующих пользователей TikTok поделился кадрами посадки вертолета, когда собрались друзья и семья.

Когда Бертен вышел из вертолета, многие бросились к нему, чтобы обнять, а многих, казалось, переполняли эмоции.

В одном из видео также видно, как мужчина обнимает Дэвида и плачет у него на плече.

te @el.tiktokeur2 Tu nous a eu je le jure j etais en pleure moi et apres j ai eu le choc poto on t aime beaucoup ❤️@Ragnar_le_fou @Leclercq Philippe

Бертен также сказал Daily Mail, что пришла лишь половина его семьи, и этот трюк показал, кто "действительно заботился о нем".

"Те, кто не пришел, связались со мной, чтобы встретиться. Так что в каком-то смысле я выиграл", — добавил он.

Но розыгрыш вызвал бурную реакцию в сети, и многие считают его жестоким.

1. Инсценировал собственную смерть ради контента. 2. Последствия такого рода "шуток" должны были привести к тому, что ему действительно нужны были похороны.

Такое дерьмо, видимо, потому они не поддерживали связь.

Напомним, в Польше шокированный водитель упал и потерял сознание из-за размера штрафа. Стало известно, сколько он задолжал.

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