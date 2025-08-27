Мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы сбежать к онлайн-любовнице: неожиданный финал (фото)

Райан Боргвардт инсценировал собственную смерть и получил за это наказание / © Associated Press

Житель Висконсина (США) и отец троих детей Райан Боргвардт придумал план с собственной «смертью» во время путешествия на каяке, чтобы оставить семью и уехать в Европу к любовнице из Интернета. Теперь 45-летний мужчина проведет за решеткой столько же дней, сколько правоохранители потратили на его поиски.

Об этом сообщает New York Post.

Как мужчина инсценировал свою смерть ради любовницы из Узбекистана?

Боргвардта объявили пропавшим без вести 12 августа 2024 года после того, как он отправился кататься на каяке на озере Грин-Лейк в 160 км от Милуоки. Во время поисков нашли перевернутый каяк и спасательный жилет, из-за чего следователи предположили, что мужчина утонул.

Спасательная операция длилась восемь недель, стоила не менее 50 тыс. долл. и привлекла многих добровольцев из общины. Однако через 54 дня выяснилось, что отец троих детей активно общался онлайн с женщиной из Узбекистана и на самом деле исчез, чтобы быть с ней.

Райан Боргвардт с бывшей женой и тремя их детьми / © Facebook

«Он регулярно общался с женщиной, признаваясь ей в любви и желании начать с ней новую жизнь. Он сделал операцию по восстановлению фертильности после вазэктомии, подал документы на новый паспорт, заявив, что предыдущий потерялся или был украден, хотя жена нашла его в сейфе дома», — сообщила прокурор Джериз ЛаСписа.

Расследование также показало, что Боргвардт завел новый банковский счет, интересовался переводом денег за границу, стер данные со своего компьютера и оформил страхование жизни на 375 тыс. долл. за несколько месяцев до исчезновения.

Уже на следующий день после «исчезновения» мужчины канадская полиция проверяла его документы.

По словам следствия, после инсценировки смерти американец преодолел на электровелле около 70 миль до Мэдисона, далее на автобусе доехал до Детройта, пересек границу с Канадой и вылетел из Торонто.

Сначала мужчина оказался в Париже, а затем добрался до Грузии, где его встретила любовница. Они несколько дней провели в отеле, а затем путешествовали по стране.

Как мужчина объяснил свой поступок?

В ноябре полиция смогла обнаружить местонахождение Боргвардта и убедила его вернуться в США в декабре. Там он добровольно сдался властям и получил официальное обвинение в препятствовании поискам.

«Весь его план — инсценировать смерть, разрушить свою семью ради собственных эгоистических желаний — основывался на том, что он сможет „продать“ миру свою смерть на озере», — подчеркнула ЛаСписа.

Вернувшись домой, Боргвардт объяснил, что придумал историю по «личным обстоятельствам» и надеялся, что со временем поисковые работы прекратят.

«Подсудимый не учел решительность и преданность наших правоохранителей», — добавила прокурор.

Через четыре месяца после его возвращения жена Эмили, с которой мужчина прожил в браке 22 года, подала на развод, заявив, что их союз «окончательно разрушен».

Райан Боргвардт с экс-супругой и сыном / © Facebook

Финал истории

Боргвардта приговорили к 89 дням заключения в окружной тюрьме после того, как он признал вину по обвинению в препятствовании работе полицейских. Приговор объявили в суде округа Грин-Лейк 26 августа.

Судья Марк Слейт объяснил, что решение принято, учитывая «продолжительность времени, в течение которого он поддерживал свой обман».

Перед вынесением приговора Боргвардт заявил, что «глубоко сожалеет» о своих поступках и «боли, которую я причинил своей семье и друзьям».

Райан Боргвардт получил тюремный срок и штраф / © Associated Press

Кроме тюремного срока, суд обязал мужчину выплатить 30 тыс. долл. компенсации в пользу управления шерифа округа Грин-Лейк и Департамента природных ресурсов Висконсина.

Прокурор резко раскритиковала мужчину, назвав его действия «заранее спланированными, эгоистичными» и подчеркнув, что они нанесли «огромный вред не только его семье, но и нашей общине».

После оглашения приговора адвокат Эрик Джонсон сообщил, что его клиент «искренне сожалеет» о своих поступках и вернулся в США, «чтобы исправить ситуацию». Также защитник подтвердил, что Боргвардт уже заплатил 30 тыс. долл. возмещения.

Напомним, ранее житель Кентукки Джесси Кипф инсценировал свою смерть, чтобы не платить 100 тыс. долл. алиментов. Все закончилось тем, что мужчину осудили на более чем шесть лет заключения.