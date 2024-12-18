Мужчина использовал 400 телефонов для прямых трансляций ради подарков: это закончилось неожиданно

Он выиграл товары повседневного потребления и iPhone, зарабатывая от 1400 до 2800 долларов США ежемесячно на перепродаже.

В Китае мужчина был арестован за то, что он использовал более 400 мобильных телефонов одновременно, чтобы повысить свои шансы на выигрыш подарков в прямых эфирах.

Об этом сообщает SCMP.

Мужчину по фамилии Ма обнаружили в августе, когда он управлял сотнями устройств в небольшом гараже в жилом комплексе в провинции Цзянсу. Пожилой прохожий заметил необычную активность в гараже Ма и сообщил об этом полиции, подозревая, что это мошенническая операция.

Ма признался, что использовал телефоны, каждый из которых был связан с отдельным аккаунтом на платформе для прямых трансляций, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш так называемых "счастливых мешков".

Эта схема была осуществима для Ма, поскольку "счастливые мешки" требовали от зрителя лишь нажать кнопку, чтобы отправить определенное сообщение, и дождаться вручения приза. Ведущие прямого эфира предоставляли подарки и определяли содержимое "счастливых мешков".

Мужчина использовал 400 телефонов для доступа к прямым трансляциям / Фото: Weibo

Ма заявил, что он выиграл разные вещи, от недорогих товаров повседневного потребления до принтеров и последних моделей iPhone, которые он затем продавал на бывших в употреблении платформах электронной коммерции. Он утверждал, что мог зарабатывать от 10 000 до 20 000 юаней (1400-2800 долларов США) в месяц.

Ма не вставлял в телефоны SIM-карты, необходимые для регистрации новых аккаунтов на китайских платформах социальных сетей. Вместо этого он покупал уже существующие аккаунты у других людей в Интернете. Поскольку эти аккаунты, зарегистрированные на настоящее имя, содержали личную информацию, полиция обвинила Ма в нарушении права на личную информацию других лиц, что является незаконным.

Хотя полиция не сообщила о конкретном наказании, согласно китайскому уголовному законодательству, лицам, которые получают, продают или предоставляют личную информацию граждан, грозит до трех лет лишения свободы или штраф.

Напомним, китаец потерял тысячи долларов в "Игре в кальмара" по-китайски. Людям предлагают разные уровни сложности: 26 дней изоляции — 120 тысяч долларов, 9 дней — 8 тысяч долларов, а 3 дня — 930 долларов.

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