Мужчина избил невесту и гостей прямо на свадьбе – фото

Мужчина из Флориды находится за решеткой после того, как сорвал свадьбу, на которой он якобы напал на невесту и повалил ее на землю.

Об этом сообщает FOX 35.

Согласно письменным свидетельствам об аресте из офиса шерифа округа Пинеллас, 45-летний Ронтай Стоукс был арестован и обвинен в пяти пунктах обвинения в совершении уголовного преступления и одном пункте обвинения в причинении преступного ущерба после инцидента в Ларго в субботу, 24 февраля.

Ронтай Стоукс/Фото: Pinellas County Sheriff's Office

Стоукс, который был гостем на свадьбе, вступил в словесный спор с невестой и повалил ее на землю.

Отношения между Стоуксом и невестой не были выяснены сразу в письменных показаниях, как и не было указано причину их конфликта. Однако в письменных свидетельствах утверждается, что были доказательства того, что влияние алкоголя сыграло роль в ссоре.

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В письменных показаниях Ронтая также обвиняют в том, что он схватил керамический стул и швырнул его в стеклянную дверь, в результате чего была сломана ножка стула и нанесен ущерб на сумму почти 800 долларов.

В записях говорится, что Стоукса потом вывели из здания, но он якобы избил руками и ногами нескольких гостей свадьбы, в частности свою мать, племянницу, зятя и еще одного гостя, выходящего из места проведения праздника.

Ронтай, ранее судимый из-за побоев в 2014 году, остается под стражей в тюрьме округа Пинеллас под залог в размере 30 000 долларов.

Напомним, священник и его партнер арестован за торговлю виагрой. Они продавали препараты на дому.

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