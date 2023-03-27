Мужчина изменил жене с ее сестрой: теперь они обе беременные от него

Женщина не знает, как ей поступить, и задумались о разводе.

Убитая горем будущая мама рассказала, что муж изменял ее с сестрой.

Теперь они обе ждут детей от него.

Своей историей она поделилась на Reddit, передает Mirror.

Так, беременная утверждает, что узнала об измене своего партнера два месяца назад, и с тех пор он пытался заслужить ее прощение.

"Он сказал мне, что они беременны двойней и извинился перед мной. Делал мне подарки, предлагал купить квартиру, новую машину, все, что я захочу", — пояснила она.

Она добавила, что готова была развестись с предателем и начать новую жизнь без него и сестры, пока не узнала, что тоже беременна.

Теперь жена считает, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером, в частности из-за денег: "Я не могу позволить себе воспитывать ребенка одна, он обеспечивает меня с 20 лет. Я даже не рассматривала возможности его отсутствия в моей жизни, потому что я была так бессмысленно влюблена. У меня было все, что хотела, у меня была идеальная семья и идеальный муж, идеальный дом, идеальная жизнь".

Женщина добавила, что они с мужем долго не могли зачать ребенка. И сейчас ее беременность – "благословение".

У пользователей она все же спросила совета, как ей быть и стоит ли развестись.

Идите проконсультируйтесь с адвокатом по разводам, узнайте, какие у вас есть варианты

Да, мой муж изменил мне с моей сестрой. Я развожусь. Черт, нет, я заслуживаю большего, чем это. Я тоже больше не близка со своей сестрой

Мне так жаль, что ты проходишь через это и что тебя так предали такие дорогие люди. Я не знаю, что тебе сказать. Люди могут быть по-настоящему мерзкими друг к другу

Напомним, мужчина, ставший биологическим отцом для 550 детей, предстанет перед судом. Ему хотят запретить сдавать сперму из-за слишком плодотворного донорства, что повышает риск случайного инцеста.

Читайте также: