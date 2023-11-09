Мужчина-изменщик пригласил любовницу в свой медовый месяц: как их разоблачила его невеста

Женщина обнаружила, что ее бывший жених изменял с коллегой по работе, и собирался взять ее в их медовый месяц.

Об этом пишет Mirror.

Миа объяснила, что она и ее бывший Натан были вместе восемь лет, прежде чем "что-то пошло не так".

Она написала: "Мы были друзьями в старшей школе, вместе учились в колледже, начали карьеру и даже вместе купили дом. Я любила его всеми фибрами своего тела".

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Миа рассказала, что из-за работы ей приходится много путешествовать, и после одной поездки, вернувшись домой, она начала замечать несколько тревожных сигналов. Она продолжила: "Он купил коробку презервативов, и они все еще лежали в полиэтиленовом пакете на диване. Это меня смутило, потому что он не покупал презервативов буквально несколько лет, но я просто отмахнулась от этого. Но потом у нас был секс, и он был гораздо более инициативным, чем обычно. Я всегда пыталась оживить ситуацию, но он достаточно сильно меня затыкал, так что к этому моменту все было достаточно ванильно. Его поведение действительно заставило меня чувствовать себя странно".

Миа также отметила, что Натан начал много пить со своими друзьями по работе, что, по ее словам, было очень не похоже на него. Она продолжила: "Я думала, что его беспокоил стресс на работе и стресс от свадьбы, поэтому я пыталась дать ему пространство. После странного секса я не спала и копалась в его телефоне… Оказывается, он очень многозначительно разговаривал с девушкой с работы, и она даже была на нескольких из этих "рабочих вечеринок", и, судя по сообщениям, они были невероятно кокетливы вместе".

Миа заметила в одном из сообщений, что эта женщина сказала: "По крайней мере, я могу сказать себе, что я не домохозяйка". На следующий вечер она спросила Натана, беспокоит ли его что-нибудь.

"Я спросила, беспокоит ли его свадьба и было ли это источником его стресса", — пояснила Миа. "Я сказала ему, что люблю его больше за все, и что с радостью отменю свадьбу, если это означает сохранение наших отношений. Он сказал, что не знает, стоит ли экономить вообще. Он сказал мне, что в тот вечер у него была рабочая учеба, и ему нужно было пойти туда, но он позвонит".

Натан не спал всю ночь и вернулся домой в 6 утра. Миа продолжила: "Я подождала, пока он заснет, а потом снова просмотрела сообщения. Оказывается, он пошел к ней домой. Я записала все сообщения. Я благодарна, что сделала это, потому что это помогло мне доказать, что я не сумасшедшая".

Разоренная Миа разбудила Натана, бросив телефон, крича, что она знает, что происходит, и спрашивая, как зовут эту женщину. Она продолжила: "Он посмотрел на меня ошеломленный и спросил, что я имею в виду. Я сказала, что видела ее в его сообщениях. Он продолжал притворяться тупым. В конце концов, он признался, что видел ее на рабочих вечеринках и что они целовались. Он до сих пор клянется, что все, что они делали, это целовались. Но я не идиотка, я знаю, что двое взрослых людей не видят друг друга так рано утром и просто целуются".

Она добавила, что в тот же месяц они собирались пожениться. После празднования пара планировала поездку в медовый месяц. Вместе с ними должен был ехать их друг. Впрочем, впоследствии она узнала, что друг планировал взять с собой эту девушку, с которой целовался ее любимый. Она убеждена, что все это подстроил именно ее избранник: "Я не могу поверить, что человек, которого я так сильно любила, так сильно меня предал. Я не могу смириться с тем, что я отдала этому человеку свою душу, а он раздавил ее, даже не задумываясь".

В результате пара отменила свадьбу. Миа говорит, что с тех пор как Натан уехал, она пытается жить дальше, но ей очень тяжело. В том числе и потому, что ее бывший и женщина, с которой он ее изменял, теперь в отношениях.

Напомним, мужчина застукал свою жену на измене благодаря камере. Он рассказал, где она установлена.

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