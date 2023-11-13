Мужчина изменял жене с тещей: их сдала бабушка (фото)

Мама двоих детей из Айдахо, США, по имени Кэтрин заявила, что муж изменил с ее собственной матерью, и об этом романе ей рассказала бабушка.

Об этом пишет The Sun.

Кэтрин опубликовала на платформе TikTok несколько видеороликов под ником @Katenacious, подробно описывающих это испытание.

Она сказала, что были серьезные тревожные сигналы о ее бывшем муже и незаконных отношениях ее матери, но в конце концов она проигнорировала знаки, потому что не хотела верить, что это происходит.

"Мне не хотелось верить, что два человека, которым я доверяла больше всего в этом мире, могли так меня предать", — сказала она.

Кэтрин с мужем и детьми / Фото: скриншот с видео

Первой странностью, которую она заметила, было то, как ее муж и мать стали по-разному приветствовать друг друга. Вместо неловких объятий ее мама обнимала мужчину за шею, а затем "он кружил ее, чтобы поздороваться", утверждала она.

"Он также начал на моих глазах массировать ноги моей мамы", – добавила она.

Она рассказала, что в День святого Валентина, всего за два дня до того, как она узнала об их романе, он принес цветы ей и ее маме.

"Но самым тревожным сигналом было то, что во многих случаях при нескольких свидетелях моя мать и бывший муж говорили: "Знаешь, если бы Кэтрин и ее отец когда-то трагически умерли одновременно, мы остались бы вместе", — рассказала она.

Мама Кэтрин / Фото: скриншот с видео

Но именно бабушка помогла ей понять, что что-то не так. Она утверждала, что к ней пришла бабушка и сказала, что, по ее мнению, между ее матерью и мужем может что-то происходить из-за странного поведения, которое она заметила между ними. Она сказала бабушке, что не знает, как ей следует противостоять этой паре – если вообще следует противостоять им.

"Она убедила меня в том, что правда всегда выходит наружу, и она посоветовала мне просто сидеть и ждать", — сказала женщина, добавив, что позже в ту ночь она получила доказательства, которые ей были нужны.

Кэтрин рассказала, что однажды вечером в феврале в прошлом году, когда ее дочери-близнецы были маленькими, она позвонила мужу по FaceTime и спросила его, когда он закончит работу, поскольку было уже после 21 часа. В то время он работал водителем службы доставки, и Кэтрин сказала, что заметила, что он был в другом районе, чем он сказал.

"Поругались немного, а потом стало еще хуже. Вдруг я услышала женский голос. Он перекинулся на пассажирское сиденье, будто слушая этот голос".

Кэтрин / Фото: скриншот с видео

Тогда Кэтрин спросила мужа, была ли с ним еще одна женщина, но он просто назвал ее безумной.

"Мое сердце просто выпрыгивало из груди", — сказала она. "Мне понадобилось несколько минут, чтобы впасть в панику и заплакать, а также осознать, что я думаю, что я права".

Кэтрин звонила мужу еще несколько раз после того, как он отказался показать ей пассажирское сиденье. Затем она решила позвонить младшей сестре, потому что она жила дома с родителями. Ее сестра подтвердила опасение, что они были вместе. Девушка сказала, что раньше того же дня мужчина забрал тещу и попросил сестру жены не говорить ей об этом.

Позже Кэтрин позвонила своей маме, которая не ответила до восьмого телефонного звонка, когда она призналась дочери, что была с зятем. Она потребовала, чтобы они оба пришли в дом Кэтрин, но ее мама и муж отрицали какие-то связи до следующего дня.

Кэтрин уехала с детьми из дома, а затем ситуация приобрела еще один оборот.

"В ту ночь, когда я ушла с дочерями, моя мать переехала в мой дом с моим мужем", — сказала Кэтрин. "Они продолжали играть, пока я не вручила мужу документы о разводе, в которых также говорилось, что я подам заявление на 100% опеку над нашими детьми".

Она утверждала, что ее муж в конце концов устал от ее матери и выгнал ее, но ее отец принял ее маму-изменщицу с распростертыми объятиями.

Напомним, подруги впервые встретились более чем за 80 лет после ужасной "Хрустальной ночи". Они сбежали из Австрии.

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