Мужчина изобрел мотоцикл, работающий на пиве - видео

Изобретатель из Миннесоты, США, получивший признание благодаря своим необычным транспортным средствам, представил свое последнее произведение – мотоцикл, работающий на пиве.

Об этом сообщает FOX 9.

Кай Майклсон, чьи предварительные изобретения включают туалет с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем, сказал, что мотоцикл, работающий от пива, который он создал в своем гараже в Блумингтоне, имеет 14-галонную бочку с нагревательным змеевиком вместо бензинового двигателя.

Змеевик нагревает пиво до 300 градусов, которое затем превращается в перегретый пар в соплах, толкающих велосипед вперед.

"Цены на газ растут. Я не пью, поэтому я не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво как топливо", – сказал Майклсон.

По оценкам изобретателя, мотоцикл может развивать скорость до 150 миль (240 км) в час. Он сказал, что надеется в ближайшее время вывести мотоцикл на дрэг-стрип, чтобы проверить его возможности.

Сын Майклсон Бадди сказал, что мотоцикл можно приспособить для работы практически на любом напитке.

"Это может быть любая жидкость. Что угодно. Но ведь пиво. Почему бы и нет", — сказал Бадди Майклсон.

Отец и сын сказали, что мотоцикл в конце концов будет отправлен в отставку и будет постоянно находиться в домашнем музее изобретений Майклсона.

Напомним, мужчина разбил самолет ради просмотров на YouTube. Теперь ему может грозить до 20 лет за решеткой.

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