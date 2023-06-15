Мужчина изрядно испугался, сидя на унитазе, когда заметил огромного питона на душевой - видео

Австралиец, сидевший на унитазе в своем доме в Квинсленде, испугался, когда заметил почти трехметрового питона на своей душевой.

Энтони Джексон из Hudson Snake Catching сказал, что в среду утром его вызвал в дом в Оксенфорде мужчина, который сообщил, что увидел большую змею в своей ванной, когда он пользовался туалетом.

Компания по отлову змей разместила в Facebook фотографии, на которых изображен прибрежный ковровый питон, сидевший на дверной раме душа прямо под светом.

"После того как я перестал смеяться на несколько минут, я взял крючок и снял его", — сказал Джексон news.com.au.

Энтони добавил, что змея, видимо, была огорчена тем, что ее убрали от исходящего от света тепла.

Хотя начинающему ловцу понадобилось всего 30 секунд, чтобы спустить питона с его места отдыха, он не был готов сдаться без боя.

"Он пытался меня укусить... Я думаю, что это был хищник, потому что он посмотрел вниз и увидел во мне еду", — объяснил он.

Впрочем, он избежал укуса взволнованной змеи и сумел поместить ее в наволочку для безопасной транспортировки в дикую природу.

Энтони Джексон выпустил питона на свободу / Фото: News.com.au

Для него самым забавным в этой ситуации был тот факт, что у домовладельца был домашний питон, но он был до смерти напуган "злоумышленником" в их ванной.

Несмотря на свой большой размер, Энтони сказал, что питоны интересны, но в основном безвредны, если их оставить в покое.

"Год назад я был в ужасе от них, а теперь думаю, что они прекрасны", – сказал он. "Они могут ужасно укусить, поэтому вы должны относиться к ним с уважением".

Напомним, в Австралии наглый кенгуру устроил драку с двумя мужчинами из-за женщины. Его смогла остановить только пожилая работница парка.

Читайте также: