Мужчина-"калькулятор" шокировал способностью быстрого мысленного подсчета букв в предложениях — видео

Он делает это за считанные секунды.

Быстрые математические способности жителя Иордании принесли ему мировой рекорд Гиннеса за самый быстрый мысленный подсчет букв в 10 предложениях.

Об этом говорится на официальном сайте.

51-летний Мохаммад Сайахин из Ирбида обнаружил в себе талант быстрого исчисления, когда учился в школе.

"Я осознал свою способность быстро считать в средней школе почти случайно", — рассказал Сайахин. "Сначала я думал, что все дети могут делать то же, что я, пока учитель математики не сказал мне обратное".

Сайахин развил свое мастерство в необычном трюке: вычислении количества букв в предложении. Он приобрел известность благодаря этому навыку, когда продемонстрировал его в эпизоде сериала "Арабы имеют талант".

@gwrarabic محمد صياحين، 51 عام، شكّل ثورة جديدة في الجمع بين عالمي الحساب الذهني الف فقد استطاع حصد الرقم القياسي العالمي لأسرع وقت في حساب عدد الأحرف في 10 @ابو الحرو

Сайахин теперь занесен в Книгу рекордов Гиннеса, подсчитав количество букв в 10 предложениях за 35,5 секунды. На каждый расчет у него уходило всего одну-две секунды, но правила требовали, чтобы он читал каждое предложение вслух, прежде чем подать итоговую сумму.

"Мне не нужна ни одна разминка; я могу немедленно выполнить эти расчеты утром", — похвастался мужчина.

Напомним, мужчина превратил старый фургон в крошечный дом за небольшие деньги. На ремонт он потратил несколько месяцев.

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