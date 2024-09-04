Мужчина катался по городу на скутере с огромным крокодилом на коленях – фото

В Индии сняли мужчину, который ехал на скутере и держал на коленях огромного крокодила.

Об этом пишет NTK.

На кадрах, снятых в районе Манджалпур в городе Вадодара, штат Гуджарат, ни водитель, ни пассажир не выглядят особенно озадаченно. Они мчатся по оживленной дороге с большой рептилией, хвост которой свисает с края руки мужчины. К счастью, пасть крокодила была надежно заклеена скотчем во время поездки.

Мужчина с крокодилом / Фото: скриншот с видео

Как оказалось, мужчины на скутере – волонтеры из Индийской медицинской ассоциации (IMA). Они перевезли рептилию после того, как она застряла на мели.

Недавние наводнения, вызванные чрезмерными дождями, повлекли в Вадодаре неожиданный всплеск количества наблюдений за крокодилами. За последние четыре дня власти, волонтеры и неправительственные организации спасли по меньшей мере 25 крокодилов из разных уголков города. Среди них была рептилия, ранее удерживаемая в зоопарке после того, как она убила 54-летнюю женщину в 2020 году. Именно этого крокодила выловили после того, как ему удалось скрыться из вольера во время наводнения.

Мужчина с крокодилом / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно 4,5-метрового крокодила занесло в дом наводнением. Его поймали и вернули в дикую природу.

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