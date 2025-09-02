Мужчина косил газон, а нашел артефакт с весом авто: как выглядит (видео)

Брендан Дудас / © people.com

Реклама

Брендан Дудас, учитель из Индианаполиса, столкнулся с неожиданной проблемой во время кошения газона — торчавший из земли большой камень. Боясь повредить газонокосилку, он решил вырыть валун, даже не представляя, насколько грандиозным окажется эта идея.

Об этом пишет People.

Во время летних каникул, имея много свободного времени, Брендан вдохновился видео с TikTok, где блоггер легко выкапывал камни из своего двора. Сначала он думал, что его находка не будет слишком большой. Однако быстро понял, что ошибался. Копание вокруг валуна превратилось в настоящий квест.

Реклама

Весь процесс Брендан документировался в TikTok, где получал советы от подписчиков. В конце концов он пришел к выводу, что самостоятельно справиться не удастся. После консультации с крановой компанией они определили, что валун весит более 4,5 тонн и, вероятно, является наследием последнего ледникового периода.

Выкопанный камень стал центральным элементом ландшафтного дизайна во дворе Дудаса. Он облагородил место вокруг него, добавив растения, мульчи и освещения. Этот «проект» стал катализатором для дальнейших изменений в уходе за домом и даже вдохновил соседей привести в порядок свои дворы.

По словам Брендана, его цель — «распространить энергию» улучшений по всему району, чтобы каждый чувствовал мотивацию к переменам. Хотя Дудас не планирует искать другие валуны, он продолжает ухаживать за нашедшим.

Напомним, в водах Атлантики рыбаку Брэдли Мыслински удалось поймать действительно уникальное существо — ярко-синего лобстера. Эта находка невероятно редка, поскольку, по оценкам ученых, подобная генетическая аномалия встречается только у одного из двух миллионов лобстеров.

Реклама

Также трое 18-летних друзей из Уилтшира почти завершили пеший марафон от Великобритании до Украины, преодолев более 1000 миль (1609 км). Джеймс Маккарти-Гилл, Кайл Спринг и Адам Митчелл отправились в путь 29 июня от Солсберийского собора в Уилтшире. Сегодня они приближаются к польско-украинской границе и планируют завершить поход во Львове.