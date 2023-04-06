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Мужчина, которого бросили 11 жен, убил свою 12-ю партнершу: что произошло

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1272
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Мужчина, которого бросили 11 жен, убил свою 12-ю партнершу: что произошло

Фото: pixabay

Пара воспитывала 4 детей.

В Индии муж, которого бросили 11 жен, убил свою 12 партнершу, на которой был женат 20 лет.

Об этом пишет The Times of India.

По данным издания, 50-летний житель Индии был женат 12 раз. 11 предыдущих партнерок его бросили, поскольку подозреваемый злоупотреблял алкоголем, после чего избивал женщин. Со своей последней 40-летней женой мужчина был женат 20 лет.

Однако накануне мужчина злоупотреблял алкоголем, его жена пыталась это прекратить, из-за чего он ее жестоко убил: муж бил потерпевшую палкой, пока она не потеряла сознание и умерла.

Пара воспитывала 4 детей. Именно они нашли тело матери.

Напомним, в Москве нашли мертвым мужчину из-за привычки не расставаться с мобильным телефоном. Россиянина нашли мертвым в ванной, а рядом был мобильный телефон включен в розетку.

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Дата публикации
Просмотры
1272
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