Мужчина, которого "ложно воспитывали как девочку", рассказал, как узнал, что является интерсексуалом

Мужчина, родившийся интерсексуалом, рассказал, как его воспитывали как девочку после того, как врачи прооперировали его после рождения.

Джим Эмброуз снялся в новом документальном фильме Channel 4 под названием The Secret of Me (“Моя тайна”), который раскрывает распространенность хирургического вмешательства у младенцев, родившихся интерсексуалами.

Это до сих пор происходит во многих странах мира и фактически означает, что врачи проводят «коррекционную» операцию младенцам, чтобы привести их гениталии в соответствие с тем, что считается мужским или женским.

Джим, которому сейчас за 40, рассказал, что его воспитывали как девочку, но благодаря курсу в колледже он понял, что случилось с ним вскоре после рождения.

"Я изучал феминистические студии", - сказал он. "И когда пришел на этот курс, даже не представлял, что весь мой мир перевернется с ног на голову".

Джим Эмброуз

Джим вспомнил, как листал текст, предназначенный для занятия, и читал о младенцах, «рождающихся с телами, половые органы которых не соответствуют произвольной приемлемой норме».

Объясняя, что может произойти в такой ситуации, он сказал: «Измеряется длина. Если она длинная, ты становишься мальчиком, если меньше – то теряешь фаллос и тебя воспитывают как девочку. Выбор делают родители и врачи. Ребенку назначают, закрепляют, выбирают для него пол. И меня просто осенило — я думаю, что это обо мне».

Когда Джим просмотрел свою медицинскую карточку, он обнаружил, что его хромосомы были XY, то есть мужские.

В ужасающий момент он узнал, что врачи провели ему операцию в детстве, чтобы самовольно определить его пол.

«Я был здоровым младенцем, но потом появились все эти документы о том, что мои гениталии нужно изменить и удалить многое», — сказал он. «Эти части были удалены, а мои гениталии были сформированы так, чтобы иметь очень удовлетворительный, приятный вид вульвы, чтобы мои родители могли безопасно забрать меня домой».

Джим Эмброуз

Эмброуз, родом из Луизианы, много лет был активистом, защищавшим права интерсексуальных людей, но вынужденным прекратить эту деятельность, поскольку она очень истощала его.

Он рассказал The Big Issue: «Депрессия усиливала депрессию. Я решил лечиться самостоятельно разными способами, но это лишь усугубило ситуацию. Я сказал молодым активистам, что если вы решите выступить публично, в частности об издевательствах, которые испытали вы и ваша семья, это вам что-то будет стоить. Никогда не забывайте, что это вам что-то будет стоить».

Рождение интерсексуалом является более распространенным явлением, чем может показаться на первый взгляд.

Клиника Кливленда утверждает, что около 2 процентов людей во всем мире имеют «интерсексуальные черты», которые могут проявляться из-за внешних половых признаков, таких как гениталии, или из-за таких факторов, как хромосомы.

Эта цифра означает, что интерсексуальные черты имеют такую же распространенность во всем мире, как рождение близнецов или с рыжими волосами, и многие интерсексуальные дети подвергаются риску хирургического вмешательства.

Защитники прав интерсексуальных людей утверждают, что проведение таких операций является формой насилия и лишает человека права выбора того, как он хочет жить.

