Мужчина, которого младенцам оставили на морозе, через 62 года разыскал семью и узнал ужасную тайну

В Великобритании Харви Шакелла родные родители младенцем покинули зимой в картонной коробке посреди улицы. Тогда его спасла случайная прохожая, а через 62 года мужчина решил разыскать свою настоящую семью.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Зимой 1960 Вера Вуд посреди улицы обнаружила младенца в картонной коробке. Женщина спасла мальчика и вызвала соответствующие службы. Тогда его усыновила приемная семья

Через 62 года Харви начал поиски своей биологической семьи и спасительницы Веры. Он нашел эту женщину, двух родных сестер и 16 сводных братьев и сестер.

"Я получил хорошее воспитание с любящими приемными матерью, отцом и братом, но с годами в глубине души у тебя появляется мысль: "Откуда я взялся?", – говорит Харви.

Мальчика бросили в картонной коробке на морозе. / Фото: mirror.co.uk

Вера, которой сейчас 89 лет, живет за углом от того места, где много лет назад нашли Харви, и помнит этот случай так, словно это было вчера.

Она рассказывает: "Около 4 часов на Рождество я услышала шум в своем палисаднике. Я раздвинула шторы и увидела, как эти молодые парни выбежали из ворот. Потом около 6 часов я услышала детский плач, но не придала этому значения, поэтому что у девушки через дорогу родился ребенок".

Впоследствии женщина заметила, что посреди улицы в картонной коробке был младенец. Тогда Харви был очень истощен из-за пребывания на холоде и плача.

"Несмотря на то, что на нем был женский толстый синий кардиган, а поверх него — коричневый лист бумаги, ему было холодно. Выжить ему помог его вес", — вспоминает Вера.

Харви и Вера, спасшая его. / Фото: mirror.co.uk

Женщина, которая имела троих собственных детей в возрасте трех, четырех и одного года, завернула его в детское одеяло. Вера вызвала полицию и копы увезли младенца. Она вспоминает, что хотела бы оставить Харви, но не было возможности. Вера говорит, что все эти годы думала о том случае и сейчас очень счастлива, что мужчина ее разыскал.

Дальше мужчина начал разыскивать своих маму и папу. Однако результаты ДНК-теста показали, что оба его биологических родителя скончались.

Поиски также показали, что у Харви есть две старшие сестры. Одна из них – Черри из Девона была очень рада, что ее нашли. Она на 3 года старше своего брата, поэтому рассказала мужчине, почему родители решили избавиться от него.

Черри убеждает, что их мать ни в чем не виновата. Все произошло потому, что после родов отец забрал младенца и вывез его неизвестно куда. Выяснилось, что отец Черри и Гарви общался с разными женщинами, в результате чего у него родилось 19 детей. Некоторые из них были усыновлены, а некоторые попали в детские дома.

"Мой отец, очевидно, был не очень хорошим человеком. Моя мама, видимо, была в ужасном состоянии. Меня забрали от нее, и она никогда не знала, что я жив. Я думаю о своем приемном отце, который, к сожалению, умер десять лет назад, который был полной противоположностью – таким нежным, мягким, добрым мужчиной”, – говорит Гарви.

Теперь брат и сестра начали общаться с другими своими родственниками, живущими по всей Европе.

Напомним, прабабушка раскрыла свой секрет долгой жизни после празднования своего 100-летия.

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