Мужчина, которого назвали "глупым" для профессии пилота, построил дома копию Boeing 737 и "летает"

Отец, которому говорили, что он "недостаточно умен", чтобы стать пилотом, построил невероятный авиасимулятор стоимостью 25 000 фунтов стерлингов в своей свободной комнате.

Об этом пишет Daily Star.

40-летний Крэйг Каллингворт потратил два года на создание своей точной модели кабины самолета Boeing 737-800NG, используя в основном подержанные детали, которые он нашел в Интернете. А теперь, используя компьютерную программу, он поднимается в небо вместе со своей "одержимой" дочерью, восьмилетней Софи, не выходя из дома в Лидсе, Великобритания.

Замысел создать реплику появился у художника после того, как его жена, 38-летняя Сара, подарила ему симулятор на Рождество в местном летном центре. Затем он купил обшивку кабины пилота – со всеми циферблатами и рычагами, которые есть на настоящем двухмоторном самолете – и тщательно превратил ее в полностью рабочую модель.

Мужчина построил дома авиасимулятор / Фото: Craig Cullingworth/SWNS

Крэйг, совершивший свой первый полет около трех месяцев назад, рассказал: "Я всегда хотел быть пилотом, но в школе мне говорили, что я недостаточно умен. Моя жена устроила мне полет на Boeing 737, потому что знала, как сильно я этого хотел. Это был лучший опыт в моей жизни, и по дороге домой я искал, как построить такой самолет. Я нашел обломки по всей стране и начал строить его в своей свободной комнате после работы, надеясь, что однажды я смогу поднять его в воздух. Около трех месяцев назад мы совершили наш первый полет, о котором я поделился видео в социальных сетях и получил много положительных отзывов. Моя восьмилетняя дочь одержима. Ей нравится быть вовлеченной в что-то, и она очень быстро это усваивает. Ей нравится летать, а мне нравится летать с ней".

Крейг с дочерью / Фото: Craig Cullingworth/SWNS

По словам Крейга, его первый учитель на авиасимуляторе, также являющийся первым офицером Ryanair, считал его "врожденным" после их первого совместного урока в 2021 году. Позже он получил свои крылья на реалистичной компьютерной модели, которую профессиональные пилоты таких перевозчиков как Virgin и Jet2 часто используют для совершенствования своих навыков.

Теперь он любит летать на своем симуляторе в реальном времени в небе над Британией, чтобы развлечься на сложных региональных взлетно-посадочных полосах.

Крейг сказал: "Я вылетаю из Лидса-Брэдфорда, приземляюсь в Манчестере, направляюсь в Ист-Мидлендс, а затем в Хитроу, так что я остаюсь в пределах Великобритании. Пока вы приземлитесь, подготовитесь к посадке и снова взлетите, чтобы поехать к следующему аэропорту, вы можете легко потерять три часа. Поэтому я стараюсь не выходить за пределы страны. Обычно я выбираю аэропорт Лидс-Брэдфорд, потому что он входит в десятку самых плохих аэропортов для приземления, и обычно это довольно сложно, а также потому, что мы довольно часто оттуда летаем. Делать это дома весело, но не так много раз вы можете летать вокруг аэропорта самостоятельно в своей свободной комнате. Это не простой процесс, и, как правило, он требует усилий двух членов экипажа и вы распределяете обязанности между собой".

Мужчина построил дома авиасимулятор / Фото: Craig Cullingworth/SWNS

Стоимость нового симулятора полета Boeing 737 составляет около 55 000 фунтов стерлингов, но Крэйг считает, что потратил на свою модель менее половины этой суммы, используя подержанные детали. А опыт полета на симуляторе обычно стоит от 100 до 150 фунтов стерлингов за 30-90 минут "в воздухе".

Крейг сказал: "Я встречал людей по всей стране, которые построили собственные авиасимуляторы, но, как правило, их строят пилоты в отставке, а не люди моего возраста. Это настолько практический опыт, что вы не узнаете, хорошо ли у вас получается, пока не попробуете".

Крэйг сказал, что теперь он может предложить другим заинтересованным летунам возможность использовать его симулятор – или другие, которые он построит в будущем – как часть бизнес-проекта.

Он сказал: "Моя кузовная мастерская расширяется, так что у нас будет больше места, где я смогу установить два-три симулятора для людей. Я хочу ориентироваться на пилотов, потому что они смогут тренироваться на этих тренажерах".

Напомним, представлен самый маленький в мире полнофункциональный экскаватор. Он работает на дистанционном управлении и помещается на ладони.

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