Мужчина, которого назвали "глупым" для профессии пилота, построил дома копию Boeing 737 и "летает"

Он потратил два года на создание четкой модели кабины самолета.
Отец, которому говорили, что он "недостаточно умен", чтобы стать пилотом, построил невероятный авиасимулятор стоимостью 25 000 фунтов стерлингов в своей свободной комнате.
Об этом пишет Daily Star.
40-летний Крэйг Каллингворт потратил два года на создание своей точной модели кабины самолета Boeing 737-800NG, используя в основном подержанные детали, которые он нашел в Интернете. А теперь, используя компьютерную программу, он поднимается в небо вместе со своей "одержимой" дочерью, восьмилетней Софи, не выходя из дома в Лидсе, Великобритания.
Замысел создать реплику появился у художника после того, как его жена, 38-летняя Сара, подарила ему симулятор на Рождество в местном летном центре. Затем он купил обшивку кабины пилота – со всеми циферблатами и рычагами, которые есть на настоящем двухмоторном самолете – и тщательно превратил ее в полностью рабочую модель.
Крэйг, совершивший свой первый полет около трех месяцев назад, рассказал: "Я всегда хотел быть пилотом, но в школе мне говорили, что я недостаточно умен. Моя жена устроила мне полет на Boeing 737, потому что знала, как сильно я этого хотел. Это был лучший опыт в моей жизни, и по дороге домой я искал, как построить такой самолет. Я нашел обломки по всей стране и начал строить его в своей свободной комнате после работы, надеясь, что однажды я смогу поднять его в воздух. Около трех месяцев назад мы совершили наш первый полет, о котором я поделился видео в социальных сетях и получил много положительных отзывов. Моя восьмилетняя дочь одержима. Ей нравится быть вовлеченной в что-то, и она очень быстро это усваивает. Ей нравится летать, а мне нравится летать с ней".
По словам Крейга, его первый учитель на авиасимуляторе, также являющийся первым офицером Ryanair, считал его "врожденным" после их первого совместного урока в 2021 году. Позже он получил свои крылья на реалистичной компьютерной модели, которую профессиональные пилоты таких перевозчиков как Virgin и Jet2 часто используют для совершенствования своих навыков.
Теперь он любит летать на своем симуляторе в реальном времени в небе над Британией, чтобы развлечься на сложных региональных взлетно-посадочных полосах.
Крейг сказал: "Я вылетаю из Лидса-Брэдфорда, приземляюсь в Манчестере, направляюсь в Ист-Мидлендс, а затем в Хитроу, так что я остаюсь в пределах Великобритании. Пока вы приземлитесь, подготовитесь к посадке и снова взлетите, чтобы поехать к следующему аэропорту, вы можете легко потерять три часа. Поэтому я стараюсь не выходить за пределы страны. Обычно я выбираю аэропорт Лидс-Брэдфорд, потому что он входит в десятку самых плохих аэропортов для приземления, и обычно это довольно сложно, а также потому, что мы довольно часто оттуда летаем. Делать это дома весело, но не так много раз вы можете летать вокруг аэропорта самостоятельно в своей свободной комнате. Это не простой процесс, и, как правило, он требует усилий двух членов экипажа и вы распределяете обязанности между собой".
Стоимость нового симулятора полета Boeing 737 составляет около 55 000 фунтов стерлингов, но Крэйг считает, что потратил на свою модель менее половины этой суммы, используя подержанные детали. А опыт полета на симуляторе обычно стоит от 100 до 150 фунтов стерлингов за 30-90 минут "в воздухе".
Крейг сказал: "Я встречал людей по всей стране, которые построили собственные авиасимуляторы, но, как правило, их строят пилоты в отставке, а не люди моего возраста. Это настолько практический опыт, что вы не узнаете, хорошо ли у вас получается, пока не попробуете".
Крэйг сказал, что теперь он может предложить другим заинтересованным летунам возможность использовать его симулятор – или другие, которые он построит в будущем – как часть бизнес-проекта.
Он сказал: "Моя кузовная мастерская расширяется, так что у нас будет больше места, где я смогу установить два-три симулятора для людей. Я хочу ориентироваться на пилотов, потому что они смогут тренироваться на этих тренажерах".
Напомним, представлен самый маленький в мире полнофункциональный экскаватор. Он работает на дистанционном управлении и помещается на ладони.
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